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Полетим на Гоа и в Тараз: в «Кольцово» рассказали о новинках зимнего сезона

Полетим на Гоа и в Тараз: в «Кольцово» рассказали о новинках зимнего сезона
Иллюстрация: Пресс-служба «Кольцово»

Внутри России новыми направлениями программы полетов из Екатеринбурга станут Астрахань, Владикавказ, Горно-Алтайск и Ставрополь. А в расписании появятся рейсы новых перевозчиков.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Аэропорт «Кольцово» представил программу полетов на зиму 2022-2023 гг. Всего запланированы рейсы по 76 маршрутам, 28 из них — международные. Одной из новинок зимнего сезона станут чартерные рейсы в индийский Гоа — с 14 ноября они стоят в расписании аэропорта по понедельникам и четвергам. Рейсы организует авиакомпания AZUR air. Полеты в Гоа из Екатеринбурга не осуществлялись с весны 2020 г.

Еще одно новое для «Кольцово» направление — казахстанский Тараз. Рейсы туда по вторникам и субботам с 12 ноября будет выполнять авиакомпания SCAT Airlines.

Также новинками зимнего сезона станут такие направления как Астрахань, Владикавказ, Горно-Алтайск, Ставрополь.

Как отметили в пресс-службе «Кольцово», в осенне-зимний сезон рейсы будут выполнять 36 авиакомпаний. В их числе — перевозчики, которые не выполняли полеты из Екатеринбурга в предыдущем сезоне. Речь о Российских компаниях Ижавиа, Smartavia, Ираэро, и зарубежных — Air Arabia, Southwind Airlines, FLYONE Armenia и SCAT.

Ранее, как уже писал DK.RU, свои новинки анонсировали РЖД. С 12 декабря начнет курсировать новый скорый поезд Екатеринбург — Москва, в пути он будет находиться на два часа меньше, чем аналогичные составы. Также сегодняшнего дня между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать рельсовый автобус «Орлан», доставлять пассажиров из одного города в другой он будет за 3 ч. 56 мин. 

Автор: Елизавета Порошина
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