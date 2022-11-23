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Урай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый год

Урай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый год
Иллюстрация: ТАСС

Самые доступные направления для новогодних каникул из Екатеринбурга — это расположенные неподалеку города, а также традиционно популярные Москва, Сочи, Санкт-Петербург. Цены.

#РЕЙТИНГИ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Рейтинг самых доступных направлений из Екатеринбурга на новогодние праздники опубликовал сервис OneTwoTrip. Список самых бюджетных вариантов выглядит так (приведена стоимость авиабилета в одну сторону, на одного человека):

  • Урай — 3400;
  • Советский — 4400;
  • Уфа — 4900;
  • Москва — 5100;
  • Нягань — 5300;
  • Санкт-Петербург — 5400;
  • Сочи — 5900;
  • Омск — 6100;
  • Череповец — 6600;
  • Самара — 6800.

Екатеринбург при этом вошел в список городов, популярных у туристов на новогодние праздники. В этом списке первое место у Москвы (25,2% от всех продаж по стране), затем идут Санкт-Петербург (12,9%), Сочи (7,3%), Минеральные Воды (4,7%), Калининград (3,5%), Екатеринбург (3,4%), Тюмень (2,6%), Уфа (2,5%), Казань (2,5%), Самара (2,3%) и Махачкала (2,2%).

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Напомним, из Екатеринбурга открывается все больше международных рейсов,вставших на стоп с началом пандемии коронавируса. Например, с 14 ноября можно прямым рейсом улететь на индийский курорт Гоа. С 1 декабря из города запустят рейсы в Таиланд, перевозить туристов FUN&SUN и Coral Travel в Паттайю и на Пхукет будет авиакомпания Azur Air. Турагентства страны и Екатеринбурга, однако, закрываются.

Автор: Александра Клименко
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