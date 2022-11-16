Из Кольцово вновь можно улететь на Гоа без пересадок

Отмененные больше двух лет назад перелеты вернулись в расписание аэропорта, доставлять на индийский курорт уральцев дважды в неделю будет Boeing 757–200.

Прямые перелеты из Екатеринбурга на Гоа вновь появились в расписании аэропорта Кольцово. Первый рейс на индийский курорт вылетел вечером в понедельник, 14 ноября. В последний раз перелеты по направлению совершали весной 2020 г., после чего они были отменены из-за пандемии коронавируса.

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на Boeing 757–200.

Вылет из Екатеринбурга в 21:20, прилет — в 04:55 на следующий день. Отправление с Гоа в 06:30, прибытие в Екатеринбург в 13:05, — рассказали в Кольцово.

Напомним, с 1 декабря из Екатеринбурга запустят рейсы в Таиланд, перевозить туристов FUN&SUN и Coral Travel в Паттайю и на Пхукет будет авиакомпания Azur Air. Рейсы на Пхукет из Екатеринбурга будут доступны и туристам ANEX Tour, пишет «РБК Екатеринбург».

Как писал DK.RU в октябре, компания FlyOne начала летать из Кольцово в Ереван на Airbus A319. Рейсы осуществляются дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга самолет вылетают по средам в 06:30, по воскресеньям в 06:15. Обратные рейсы в те же днивылетают в 01:20 по местному времени. Цена билета в одну сторону без багажа составляет от 203 до 268 евро (по информации на сайте авиакомпании).

С появлением нового перевозчика число рейсов из Екатеринбурга в Ереван увеличилось до девяти в неделю.

В августе были открыты перелеты из Екатеринбурга в египетский Шарм-эль-Шейх, осуществляет которые авиакомпания AlMasria, это чартеры туроператора «Библио-Глобус». Авиакомпания FlyDubai запустила дополнительные рейсы в Дубай из Екатеринбурга. Перелеты осуществляются по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям.