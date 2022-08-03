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Из Екатеринбурга запускают дополнительные рейсы в Дубай

Из Екатеринбурга запускают дополнительные рейсы в Дубай
Иллюстрация: ru.wikipedia.org

Эксперты по туризму отмечают, что сейчас этот курорт путешественники могут рассматривать как альтернативу Турции и Египту. По этой же причине цены выросли почти на треть.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Авиакомпания FlyDubai запустила дополнительные рейсы в Дубай из Екатеринбурга. Раньше туристы могли улететь в Эмираты по понедельникам, вторникам, средам и воскресеньям. Теперь такая возможность у них будет и в четверг.

Как пишет портал «Моменты» со ссылкой на представителей туротрасли, появление такой альтернативы даст туристам возможность выбирать, где провести отпуск. До этого большинство путешественников отправлялись в Турцию и Египет.

Сейчас появилась возможность предложить Дубай за 120 тыс. руб., и этот курорт впервые оказался дешевле Турции. Туристы спокойно могут уложиться в 120-140 тыс. руб. в отеле на первой береговой линии, с завтраком и ужином, — цитирует издание турагента Дмитрия Денгольца.

Между тем цены на отдых в Эмиратах за последнее время выросли. Представители отрасли связывают это с сезонными факторами — с сентября на курорте устанавливается комфортная погода. В настоящий момент туроператоры фиксируют рост цен до 30%.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга открываются прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх. По данным Ассоциации туроператоров России, перелеты по маршруту Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх будет осуществлять авиакомпания AlMasria. Это будут чартеры туроператора «Библио-Глобус». На период с 11 августа по 23 октября запланировано два рейса в неделю. Пока екатеринбуржцы летают без пересадок только в Хургаду.

Возможностей же отправиться в путешествие в Европу у российских туристов становится все меньше. В июне Чехия заявила, что не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до марта 2023 г. С июля Бельгия перестала выдавать россиянам краткосрочные визы (на пребывание менее 90 дней). На прошлой неделе стало известно о закрытии в Екатеринбурге консульства Болгарии. Ранее DK.RU сообщил, что туроператоры планируют вывести на рынок предложения по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию.

Автор: Елизавета Порошина
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