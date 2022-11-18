«Поездки по России — это офигительно комфортно. Куда комфортнее дикой (sic!) Европы»

«Во-первых, это близко, во-вторых, все можно купить на месте, и не супердорого, в-третьих, везде приличный вайфай, а главное: вокруг русские люди, которые тебя всегда поймут на уровне вибраций».

Тамара Краснова, екатеринбургский художник:

— Всю жизнь мне казалось, что внутренний туризм — это две разновидности самоистязания: поездки на «наш юг» и каторжные странствия с палаткой, спальным мешком, байдаркой, гитарой и котелком куда-нибудь на Перевал Дятлова. Я прожила добрый десяток лет, убежденная в ложном представлении, что нормальный гедонист постарается избежать поездок по России.

Поэтому, открыв для себя места более комфортные (как мне тогда казалось, но не будем забегать вперед) в Европе, я думала, что это и есть мой единственный способ путешествовать без страданий.

С путешествиями, на мой вкус, дела обстоят примерно как с сексом: лучше никак, чем плохо. Потратить силы, деньги и время (самое ценное из этих трех, поскольку лишь оно невосстановимо) и не получить хотя бы удовольствия — какая-то нечестная сделка с фатумом. Поэтому решиться путешествовать по родной стране мне помогла (дав пинка для рывка) пандемия: ехать было совсем некуда, а уже хотелось.

Крым

Идея посетить Крым летом 2020-го не казалась заманчивой (я уже бывала там в… декабре — и мне зашло: никаких людей, приятная мокрая погода, красивые ландшафты — ну, такой рай интроверта). А вот летом, да еще и с семьей… Мне предсказуемо не понравилось — полные людей самолеты, дорогие и стремные гостиницы (никогда не останавливайтесь в гостинице «Севастополь»), толпы людей повсюду и кишечная инфекция у ребенка. Однако это было лучше, чем ничего. В пандемию-то…

Из хорошего отмечу гостиницу в Симферополе (отель «Даяна») и ресторан там же — Фабрикантъ (дороговато для глуши, зато вкусно и красивенько). Ну, и поездки по винодельням — это, пожалуй, единственное достойное просвещенного гедониста занятие в Крыму. На какие из виноделен ехать? — На все, на какие сможете.

Вообще волшебное комбо «устрицы+вино» сильно сглаживает некоторые шероховатости крымского отдыха. Главное, не ехать туда летом — а как купальщики схлынут, так и станет хорошо.

Нижний Новгород

Потом, чуть больше года назад, я внезапно оказалась в Нижнем Новгороде. Мне давно хотелось побывать там: архитектура Нижнего понятна и мила даже людям, полностью равнодушным к прекрасному. У города был недавно юбилей — отреставрировали набережную, привели в порядок все популярные пешие маршруты и любимые народом достопримечательности (Нижегородский кремль, например).

Уже в этот момент мне стало ясно: поездки по России — это офигительно комфортно. Куда комфортнее дикой (sic!) Европы. Во-первых, на многих направлениях два часа — и ты на месте. Во-вторых, большинство наших аэропортов достаточно комфортны (ни разу не хуже европейских; от Шарль-де-Голя я до сих пор содрогаюсь — филиал ада). В-третьих, Яндекс-такси — это не обкуренный турецкий бомбила, которому не в падлу содрать с тебя три шкуры, и не берлинский таксист-бюргер, у которого счетчик стартует с 20 евро (а финиширует двухстами). В-четвертых, можно брать с собой паспорт, деньги, телефон и ехать: все — от косметики до лекарств — можно купить на месте. И не супердорого. Это же Россия! В-пятых, никакого роуминга за непонятные деньги, приличный вайфай в большинстве мест — не выпадаешь из информационного поля. И главное: вокруг русские люди, которые тебя всегда поймут лучше любых иностранцев. На уровне вибраций.

Следующим важным открытием для меня стал почти повсеместный удивительно высокий уровень сервиса (Крым — неприятное, но логически обусловленное — не спрашивайте, чем, исключение) и изобилие очень классных ресторанов. У нас вкусно готовить мало — нужно стараться понравиться. Это в каком-нибудь Будапеште можно повесить вывеску: «Подаем харч с 1680 года» и кормить невкусно и некрасиво — один фиг, туристы зайдут и заплатят. Наши рестораторы стараются: дивные интерьеры, продуманная посуда, обученный персонал, небанальное меню, лучшие продукты, повара с фантазией.

В Нижнем Новгороде я бы посоветовала позавтракать в «Счастливые люди», сходить за традициями в «Пяткин» (да, вот такое неаппетитное название, но на самом деле там превосходная русская кухня) и в какой-нибудь ресторан поновомоднее — на свой вкус).

Столицы

Я всегда брезговала Москвой и Санкт-Петербургом в качестве направлений путешествий выходного дня. И зря. Во-первых, рейсов много, во-вторых, есть варианты ценой в поездку на Вторчик в час-пик в тарифе эконом. Но не это главное. Даже если не ходить на Красную площадь и в Эрмитаж (в последний я хожу — ничего не могу с собой поделать), обе наши столицы прекрасны и имеют свое очарование.

Так, лучший итальянский рестик находится не в Италии, а в Москве (Sartoria Lamberti); а в Питере прекрасно все (хотя пару ресторанчиков от себя все же рекомендую — «Гастроли» и Birch). И один театр — Небольшой драматический театр, вот прямо так.

Архангельск

Нынешний мой тур выходного дня в Архангельск на текущий момент — прям жемчужина в коллекцию.

Что в Архангельске:

1) Рестораны — это прямо внезапная сильная сторона. В городе с 300 тысячами жителей их довольно много. Готовят вкусно, и есть из чего — рядом море и рыба. Сервис и интерьеры уделывают большинство рестиков Екб. Ехать чисто за гастрономией вполне можно. Вот места, куда, на мой взгляд, стоит заглянуть:

а) «Анров» — идеальный завтрак водится именно там, поскольку открывается ресторан рано и есть своя пекарня. Скандинавский интерьер — продуманный и богатый деталями, милые симпатичные официантки (поморки, естественно, у нас таких не встретишь) и вот это все. Все вкусно, кофе отличный, выбор прекрасный. Из того, что надо обязательно попробовать, — Шведский тост с треской, остальное — по желанию.

б) Почтовая контора — русская северная кухня из сезонных продуктов и немного пошлостей из итальянской (пицца-паста) — для зашоренных. Само здание историческое, сводчатые потолки и оригинальная кирпичная кладка. Дают открыточки отправить — это мило. Я ела местную рыбу, овощи и дегустировала наливки (сами готовят). Вкусно все. Но особо рекомендую муксуна и, внезапное, копченую (!) морковь — даже если вы ее не любите.

в) Roomi — очень приятное место. Готовят из местных продуктов авторскую еду. Замах на высокую кухню вполне оправдан: внезапные сочетания и переосмысление традиционных блюд, эстетичная подача, не слишком обширное, но продуманное меню — легко выбирать. Место ориентировано на иностранцев — меню только на английском. Очень крутое обслуживание — официанты довольно свободны в действиях, красиво рассказывают про еду, притом не опускаются до панибратства. Вкусно все, даже не могу что-то одно выделить. Советую заказать что-нибудь, название чего вы видите впервые: я, например, заказывала клыкача — рыба такая. Десерты тоже закажите — минимум сахара, максимум удовольствия.

Цены в рестиках норм — где-то, как у нас, где-то ниже. Вино дороже, чем у нас, но, как я поняла, пить лучше тоже местное — настойки-наливки. И голова с утра не болит.

2) Гостиницы.

Нормальная тут одна — «Новотель». Я же сняла квартиру — отличную — и осталась очень довольна. Ну и чисто человеческое общение тоже добавляет шарма.

3) Автопрокат

Единственное, берите машину, если вы правда нормально водите: дороги здесь не айс, темнеет рано, осадки ухудшают видимость и порой опускается туман.

4) Культура.

Я ходила в молодежный театр Панова — и он отличный. Не исключено, что есть и другие достойные. Летом здесь проходит фестиваль уличных театров.

5) Северодвинск.

Можно и сгонять (а можно забить), на ваш вкус. На судоремонтный завод «Звездочка» все равно не пустят, а подводные лодки все уплыли на боевые дежурства.

6) Как добраться.

С этим плохо: прямых рейсов нет — через Москву или Санкт-Петербург, билеты дорогие (мне обошлись в 20 тыс. руб.) и не всегда удобные (в лучшем случае вы будете добираться часов 8-9; в худшем — до бесконечности).

Что же мне еще посоветовать, чтобы сделать путешествие по России не хуже оного за рубежом?

Во-первых, выбирать следует сердцем — смешно, но интуиция реально помогает в таких делах. Если куда-то давно (или недавно) поманило — нужно ехать туда без лишних дум.

Во-вторых, стоит отказаться от банальностей, но потворствовать своим интересам. Я люблю еду, театры, музыку, визуальную красоту и комфорт, например, — построенные вокруг этих штучек путешествия остаются сверкающими драгоценностями воспоминаний в моей памяти. Посещать достопримечательности и экскурсии, ходить по музеям и прочим культурным мероприятиям (если это не ваша фишка, конечно) — необязательно.

В-третьих, выбирайте себе компанию по душе. В хорошей компании все кажется более выпуклым и приобретает какие-то дополнительные смыслы. Хорошая компания — половина успеха. Даже если это ее — компании — отсутствие.

Фото предоставлены Тамарой Красновой

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