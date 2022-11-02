Что я там не видел? Камышлов — одна из самых красивых локаций Урала

Благодаря тому, что в свое время Камышлов не стал крупным советским административным центром, в нем сохранилось огромное количество памятников истории. Какие из них стоит увидеть — в проекте DK.RU.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России поневоле стали обращать внимание на города внутри страны. Причем если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города остаются без внимания. А ведь и у них есть богатая история и огромные возможности для открытий. К тому же часто они находятся в транспортной доступности и на поездку можно потратить всего несколько дней. Зато впечатлений будет много, и греть они будут долго.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел». Наши читатели поделятся своими впечатлениями о поездках внутри России, в места нетуристические, но весьма перспективные.

Сегодня речь пойдет о городе Камышлов Свердловской области.

Интересные факты про Камышлов Город Камышлов расположен на берегу реки Пышма, в устье ее притока Камышловка. Расстояние до Екатеринбурга — 135 км , численность 26 тыс. человек .

Камышловская слобода была основана в 1668 г. В 1720 г. была приписана к Екатеринбургскому ведомству, в 1781 г. власти приняли решение о присвоении слободе статуса города, который получил название Камышлов.

В середине XIX века в городе появляется производство: полотняная фабрика и паточный завод, а традиционное сельское хозяйство стало отходить на второй план. Вместо него стали развиваться торговля и ремёсла.

В 1885 г. в городе появилась железная дорога, и Камышлов превратился в один из крупнейших торговых центров Зауралья и основного поставщика муки и зерна для небольших населённых пунктов, расположенных в зонах нахождения предприятий горнодобывающей промышленности.

С 1920-х по 1940-е гг. в городе открылось множество важных предприятий: клеемыловаренный завод, предприятие по производству фруктовой воды, птицефабрика, молочный завод, диатомитовый комбинат. Основная специализация Камышлова сегодня — производство сельскохозяйственной продукции.

В городе насчитывается около 12 памятников архитектуры и истории, 5 из которых находятся под особой охраной государства. В Камышлове также сохранились многочисленные постройки купеческих домов, как деревянные, так и каменные.

Старинный город Свердловской области обычно остается в стороне от транзитных потоков, федеральная трасса его огибает. Между тем это одна из самых красивых локаций Урала, которая совсем немного уступает Ирбиту (в последний свердловские власти вкладываются как в региональный туристический центр).

В стратегии развития туризма Свердловской области отмечается, что Камышлов обладает высоким туристическим потенциалом, сравнимым с потенциалом Верхотурья или Ирбита. Есть план включить этот город в маршрут под названием «Пояс Рифея», начинающийся в Красноуфимске, проходящий через Арти, Нижние Серги (парк «Оленьи ручьи»), Екатеринбург, поселок Малышевский, Каменск-Уральский, Камышлов, и заканчивающийся в Талице. Впрочем, как говорится в документе, развитие этого маршрута сдерживается «ограниченной пропускной способностью существующих федеральных дорог».

DK.RU предлагает посетить главные достопримечательности Камышлова.

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ СОБОР

Фото — Официальная группа администрации Камышловского городского округа / Vk.com

Визитная карточка Камышлова — двухсотлетний Свято-Покровский собор, он расположен на Энгельса, 147 а, отметьте этот адрес в навигаторе, когда будете ехать сквозь город. Строить церковь начали до 1821 г., работы шли несколько десятилетий, храм перестраивали и достраивали, как пишет краеведческий портал «Наш Урал», «тщанием горожан». Нынешний вид он принял в конце XIX века. К счастью, большевики его практически не тронули.

Собор был закрыт в 1932 г., а в 1933 г. были сняты кресты и колокола. Главный колокол весил 93 пуда (1488 килограммов). Возвращен верующим в 1990 г. Храм освящен 12 октября 1990 г., относится к Екатеринбургской и Верхотурской епархии.

ЗДАНИЕ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ

Фото — Официальная группа администрации Камышловского городского округа / Vk.com

Здание мужской гимназии на ул. Энгельса, 171. Оно было построено в 1870 г. и до сих пор функционирует как учебное заведение, только теперь это средняя школа №1. Через это здание прошли тысячи учащихся: гимназисты, крестьянская молодежь после революции 1917 г., ученики фабрично-заводской семилетки.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Фото — Официальная группа администрации Камышловского городского округа / Vk.com

Камышлов был купеческим городом, посредником между плодородными территориями зауральской части Пермской губернии и Ирбитской ярмаркой (до прокладки Транссиба являвшейся крупнейшим центром торговли азиатской части России). Как и в Тюмени, камышловские купцы вкладывались в город, строили не только себе богатые особняки, но и ставили капитальные общественные здания. Но, пожалуй, самым помпезным зданием начала ХХ века стала городская управа. Ее построили для органов местного самоуправления. С тех пор муниципальные власти так и работают в нем. Преемственность, которой мегаполисы могли бы позавидовать.

КНЯЗЕ-МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Фото — Наш Урал — территория отдыха / Vk.com

Князе-Михайловская домовая церковь при детском приюте. Ее построили на средства екатеринбургского купца Михаила Рожкова. Церковь находилась на втором этаже, а на первом — начальная школа для приютских детей.

На сайте администрации Камышлова приводится легенда, связанная с появлением приюта.

Один купец [в центральной части страны] был женат и имел любовницу, которая была убита. В убийстве он обвинил жену. Ее осудили и отправили на каторгу, путь в Сибирь лежал через Камышловскую пересыльную тюрьму. Купец, чувствуя себя виноватым, отправился за своей женой и догнал ее в Камышлове, где стал вымаливать прощение. Та ответила, что если он в этом городе построит приют для детей-сирот, она его простит.

Сейчас в здании церкви располагается Камышловский педагогический колледж.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Фото — Официальная группа администрации Камышловского городского округа / Vk.com

Железнодорожный вокзал Камышлова был построен в 1885 г. одновременно со строительством железной дороги Екатеринбург-Тюмень. Как и в Тюмени, в Камышлове бытует легенда, что местные купцы дали взятку, чтобы дорога прошла через город. И еще одно важное для тюменцев обстоятельство — считается, что камышловский вокзал очень похож на вокзал, который в советское время снесли в Тюмени. В камышловском вокзале внутри на литых колоннах можно увидеть четыре буквы — ЕКЖД.

Фото — Официальная группа администрации Камышловского городского округа / Vk.com

Железная дорога, которая миновала Ирбит, привела к тому, что этот богатейший и красивейший город постепенно угас. Но в последние годы в него уральские власти вкладываются. Камышлов же, несмотря на железную дорогу, сейчас не так популярен у туристов, как Ирбит. В любом случае в обоих городах (благодаря тому, что они не стали крупными советскими административными центрами) сохранилось огромное количество памятников истории, многие из которых требуют реставрации и ремонта.

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