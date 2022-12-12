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В «Кольцово» зашел новый международный авиаперевозчик

В «Кольцово» зашел новый международный авиаперевозчик
Иллюстрация: Кольцово

Армянская авиакомпания «Ширак Авиа» будет выполнять перелеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Сначала она запустит один рейс в неделю, потом добавит второй.

#ПУТЕШЕСТВИЯ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

«Ширак Авиа» — армянский перевозчик, базирующийся в международном аэропорту Звартноц в Ереване. Компания была основана в 2019 г. Летом 2022 г. она начала летать в Москву. 

Первый рейс авиакомпании «Ширак Авиа» из Екатеринбурга в Ереван состоится 12 декабря. Вылет из «Кольцово» запланирован на 13.10. Рейс прибудет в Ереван в 15.35 (по местному времени).

С 29 декабря авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Армению (и обратно) дважды в неделю. 

В «Кольцово» отмечают: полеты в Армению популярны у жителей Урала. За 11 месяцев 2022 г. аэропорт обслужил около 44 тыс. пассажиров, путешествующих в этом направлении.

Ранее DK.RU сообщил об увеличении числа международных рейсов из Кольцово: с 25 ноября «Аэрофлот» начал летать из Екатеринбурга в Гоа и Стамбул. Со 2 декабря Air Arabia — из Екатеринбурга в Шарджу. 

Напомним, что из Екатеринбурга в Таиланд снова можно добраться прямым регулярным рейсом. С декабря полеты на Пхукет и в Паттайю выполняет авиакомпания Azur Air.

Автор: Виктория Говорковская
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