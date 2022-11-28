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Из Екатеринбурга в Таиланд снова будут летать регулярные рейсы

Из Екатеринбурга в Таиланд снова будут летать регулярные рейсы
Иллюстрация: azurair.ru

Их будет выполнять авиакомпания Azur Air. Первые полеты на Пхукет и в Паттайю запланированы в декабре. Последние два года прямых рейсов на эти тайские курорты не было.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Возобновляются прямые регулярные рейсы между столицей Урала и курортами Таиланда. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово», полеты на остров Пхукет и в город Паттайя будет выполнять авиакомпания Azur Air. Рейсы запланированы в каждом направлении раз в 10-11 дней.

Напомним, регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и курортами Тайланда прекратилось весной 2020 г., когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

По данным агрегаторов, в декабре прямые рейсы на Пхукет запланированы 1, 12 и 23 декабря. Стоимость билетов начинается с 74 тыс. руб. Рейсы в Паттайю запланированы 7, 18 и 20 декабря. Цены на билеты — от 56 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что рейсы на Пхукет из Екатеринбурга с 1 декабря также будут доступны туристам ANEX Tour. Купить тур на двоих с размещением в трехзвездочном отеле с завтраком за 11 ночей можно будет за 194 тыс. руб.

Как ранее писал DK.RU, туроператоры назвали Тайланд одним и наиболее востребованных у уральцев направлений для поездок в новогодние праздники — наряду с Турцией, ОАЭ, Египтом и Мальдивами. Представители отрасли отметили, что жители региона предпочли горнолыжным курортам отдых в теплых странах. Летом правительство Таиланда увеличило срок безвизового пребывания для иностранных граждан, в том числе — туристов из России. Так с 1 октября текущего года по 31 марта 2023 г. он увеличен с 30 до 45 дней.

Читайте также на DK.RU: Количество рейсов из Кольцово за границу вырастет с ноября.

Автор: Елизавета Порошина
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