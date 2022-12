У «Яндекса» нашлась зарубежная структура, объединяющая ML-стартапы

Бывшие топ-менеджеры ИТ-компании владеют проектом, которому принадлежит десять стартапов в сфере машинного обучения по всему миру.

«Яндекс» в марте 2022 г. зарегистрировал в Армении и США новую холдинговую компанию Beyond ML, которой принадлежит 10 стартапов в сфере машинного обучения по всему миру, пишет RTVI. Юридически компания оформлена на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина и Дмитрия Степанова, но некоторым сотрудникам рассказывали, что новая структура предназначена для нивелирования «страновых рисков» и продолжения работы «Яндекса» на западных рынках. Хотя компания напрямую не попала под санкции, работа «Яндекса» в США и Европе по ряду проектов прекращена.

В «Яндексе» подтвердили, что Beyond ML — это его проект и назвали его «внутренним экспериментом». Обе компании связывают такие стартапы, как Lawrify, Smelter, Membrace. У Beyond ML есть также подразделения в Нью-Йорке, Белграде и Севилье. Стартапами в портфеле Beyond ML руководят сотрудники «Яндекса», которые ушли из компании после февраля 2022 года, следует из их профилей в LinkedIn. Однако на самом деле они не увольнялись.

Максим Загребин летом говорил на встрече с сотрудниками, что компания не хочет делать бренд Beyond ML «сколько-нибудь заметным», пишет RTVI.