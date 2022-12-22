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Уральское предприятие заместит импортное оборудование «Газпрома»

Уральское предприятие заместит импортное оборудование «Газпрома»
Иллюстрация: Пресс-служба УЗГА

До конца 2023 г. УЗГА соберет опытный образец мобильной компрессорной станции для ремонтных участков магистральных трубопроводов. По своим характеристикам она превзойдет австрийский аналог.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

Уральский завод гражданской авиации будет поставлять «Газпрому» мобильные компрессорные станции. Они используются для откачки газа из ремонтных участков магистральных трубопроводов, что позволяет сохранить товарную кондицию газа и избежать его выброса в атмосферу.

Как сообщили в пресс-службе УЗГА, продукция завода имеет более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению и используемыми станциями австрийского производства. Поэтому оно может поставляться для замены импортных аналогов. По условиям подписанного контракта предприятие должно собрать опытный образец оборудования и провести его заводские испытания до конца следующего года. После этого станции опробуют на магистральных газопроводах дочерних структур «Газпром».

Ранее DK.RU сообщал, что к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» производства УЗГА. Первые 14 самолетов «Байкал» должны быть поставлены в 2024 г., в 2015 г. — по 15 самолетов «Ладога» и «Байкал», с 2026 по 2030 гг. — по 25 самолетов этого типа. В частности, уральское предприятие будет выпускать «Байкалы» для санитарной авиации. Их будут использовать для экстренной медицинской помощи в труднодоступных территориях страны. Также завод будет производить ЛМС-901 «Байкал» для эксплуатации в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья.

УЗГА, напомним, к 2024 г. должен завершить строительство нового производственного комплекса, который необходим для запуска в серийное производство «Байкала» и «Ладоги». На строительство выделен 1 млрд руб.

Автор: Елизавета Порошина
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