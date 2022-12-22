Уральское предприятие заместит импортное оборудование «Газпрома»

До конца 2023 г. УЗГА соберет опытный образец мобильной компрессорной станции для ремонтных участков магистральных трубопроводов. По своим характеристикам она превзойдет австрийский аналог.

Уральский завод гражданской авиации будет поставлять «Газпрому» мобильные компрессорные станции. Они используются для откачки газа из ремонтных участков магистральных трубопроводов, что позволяет сохранить товарную кондицию газа и избежать его выброса в атмосферу.

Как сообщили в пресс-службе УЗГА, продукция завода имеет более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению и используемыми станциями австрийского производства. Поэтому оно может поставляться для замены импортных аналогов. По условиям подписанного контракта предприятие должно собрать опытный образец оборудования и провести его заводские испытания до конца следующего года. После этого станции опробуют на магистральных газопроводах дочерних структур «Газпром».

Ранее DK.RU сообщал, что к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» производства УЗГА. Первые 14 самолетов «Байкал» должны быть поставлены в 2024 г., в 2015 г. — по 15 самолетов «Ладога» и «Байкал», с 2026 по 2030 гг. — по 25 самолетов этого типа. В частности, уральское предприятие будет выпускать «Байкалы» для санитарной авиации. Их будут использовать для экстренной медицинской помощи в труднодоступных территориях страны. Также завод будет производить ЛМС-901 «Байкал» для эксплуатации в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья.

УЗГА, напомним, к 2024 г. должен завершить строительство нового производственного комплекса, который необходим для запуска в серийное производство «Байкала» и «Ладоги». На строительство выделен 1 млрд руб.