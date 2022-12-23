«Нас ничему не научили 1991-й и 2014-й. Не научит и 2022-й». Как планировать 2023-й?

«Что год грядущий нам готовит, неизвестно. Но мы планируем жизнь исходя не из реального положения дел, а из того, какой мы хотим эту жизнь видеть. В нынешней обстановке пропишите несколько сценариев».

На пороге Новый год: время подводить итоги и строить планы. Но 2022 г. показал, как абсолютно все планы могут оказаться... бессмысленными, нереальными, просто неприменимыми к вновь возникшим жизненным реалиям. Так стоит ли в этом году в конце декабря составлять те самые списки удалось/не вышло и писать новые, с задумками на грядущий 2023-й?

О том, зачем планировать и какими должны быть эти планы, DK.RU рассказал психолог-психотерапевт, преподаватель Высшей школы психологии при ИП РАН Андрей Фомин.

«Если хочешь рассмешить Господа — расскажи Ему о своих планах».

Народная мексиканская мудрость.

— Мы живем в тревожное время. Вроде бы жизнь идет своим чередом, как и год назад, но мы чувствуем, что в любой момент ситуация может поменяться совершенно непредсказуемым образом. В такой обстановке, естественно, у многих вполне здоровых людей возникает тревога и внутренняя напряженность. Одни при этом впадают в апатию, другие находят утешение в алкоголе, третьи пытаются компенсировать свой страх пред будущим кипучей деятельностью, четвертые в ответ на внешнюю неопределенность стремятся создать максимальный порядок в собственной жизни, продолжают строить планы и претворять их в жизнь.

Выбор реакции зависит от того, к какому психотипу относится тот или иной человек. Среди прочих защитных механизмов рационализация — отнюдь не худший выбор. Только надо понимать, что планирование, как психологическая реакция на внешнюю неопределенность, служит не достижению реальных целей, а снижению уровня тревоги.

Планирование распорядка дня, рабочего времени, упорядочивание отношений может создать ощущение большей стабильности и уверенности в завтрашнем дне. С точки зрения психолога — это магия, но магия весьма полезная.

Если же говорить не о невротическом, а о реальном планировании, то оно проводится как каждым из нас отдельно, так и коллективно. Мы продолжаем планировать отпуска, большие покупки, занятия спортом, учебу и развлечения. Предприятия и компании продолжают строить планы как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Тут уж ничего не поделаешь, так устроен социум. Мы существуем внутри большой системы, и эта система требует, чтобы мы прогнозировали свою жизнь: брали кредиты, вносили деньги на депозит, планировали пенсионные накопления и т.п. Система не сломалась, просто несколько изменились правила для отдельных ее участников. Так что все продолжают планировать и тем самым смешить Господа. Но по-другому мы не умеем.

Мы довольно длительное время жили в условии иллюзорной стабильности. Нам хотелось верить, что завтра будет лучше, чем вчера. Нас ничему не научил ни 1991-й, ни 1998-й, ни 2008-й, ни 2014-й, ни 2019-й год. Ничему нас не научит и 2022-й. Мы все равно при первой возможности засунем голову в песок и будем ковыряться в своей песочнице.

Представителям средств массовой информации пора понять, что большинство людей никак не реагирует на то, что им пытаются донести. Сегодня люди организуют свою жизнь на доступном для них уровне независимо от воли и желания властей. Наш народ закален и готов к гораздо большим потрясениям, чем ковид или СВО. Процент невротиков по стране не увеличился. На мой взгляд, у нас нет дефицита порядка, скорее есть дефицит доброты и человечности, который и стоит восполнять.

Накануне Нового года стоит подумать о благополучии не только себя, но и других людей, которые нас окружают. 1 января — это условная дата, которая говорит, что все в этом мире повторяется: за зимой приходит весна, за весной лето, за летом осень, за осенью снова зима. Ничего уникального, все стабильно, и это обнадеживает. Новый год — это короткая передышка перед тем, как окунуться в нашу повседневную круговерть. Хорошо, если это время будет использовано не во вред, а на пользу как телу, так и душе. А вот детям стоит устроить праздник, пусть этот день для них будет по настоящему радостным.

Что год грядущий нам готовит, никому не известно. Но мы обычно планируем нашу жизнь исходя не столько из реального положения дел, сколько из того, какой мы хотим эту жизнь видеть. Но в нынешней обстановке нам приходится учитывать различные варианты развития событий. Поэтому кроме оптимистичного сценария стоит рассмотреть несколько альтернативных вариантов, на которые можно будет переключиться если что-то пойдет не так.

Только всегда помните, что не вы живете для планов, а планы создаются для того, чтобы вам было удобнее жить. И если ваши планы расходятся с реальностью, то гораздо проще скорректировать планы, нежели пытаться изменить реальность.

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