«Подарки нужно оценивать в чувственном эквиваленте, а не в денежном»

«Мои друзья познакомились в студенчестве. На первом свидании они гуляли по дворам многоэтажек и пили чай из термоса с шоколадом «Алёнка». 10 лет совместной жизни они отпраздновали точно так же».

Декабрь только начался, а предложения от компаний с оригинальными и не очень идеями подарков уже сыплются со всех сторон. Многообразие товаров и приглашение их купить создали у людей бешеную фиксацию на приобретении материального, считает Татьяна Бажова, психолог, основательница психологического центра «Дом на холме». О том, как не превратить Новый год в соревнование на самый дорогой и экзотический подарок, эксперт рассказала DK.RU.

— Высокая цена не равно высокая ценность — по этому принципу часто работает рынок, но между близкими людьми отношения намного глубже и сложнее рыночных. Задайте себе вопрос: «За что я ценю отношения с партнёром?» Ответ и будет отражать ту высокую ценность, которая, вероятнее всего, вовсе не в дорогих материальных вещах.

Если между партнёрами существует настоящая близость и любовь, я не сомневаюсь, что основной ценностью такого союза будет чувственная сторона. Это касается не только любовных, но и дружеских, родительских взаимосвязей.

Воспоминания, эмоции, полученные во время переживания совместного опыта — вот что действительно делает отношения ценными. Поэтому и подарок должен говорить о близости с партнером, а не просаживать бюджет.

Например, мои друзья познакомились ещё в студенчестве. На первом свидании они просто гуляли по дворам многоэтажек и пили чай из термоса с шоколадом «Алёнка». 10 лет совместной жизни они отпраздновали точно так же. Купили такую же плитку шоколада, заварили термос чая и поехали гулять в тот же спальный район, хоть сейчас живут в центре города и зарабатывают достаточно, чтобы праздновать годовщину в дорогом ресторане.

Вопрос в том, что больше укрепит близость между ними — «Алёнка» или ресторан? Для меня ответ очевиден.

Подарок для того, кому его дарят. Это внимание к человеку. К тому, что заставляет его улыбаться, чувствовать себя особенным. Конечно, это могут быть часы Rolex, но, если этот жест будет кричать: «Смотри, сколько я на тебя потратила!» – это явно не про заботу о человеке. Человека вообще нет в этом мотиве.

Подарок должен расшифровываться так:

«Спасибо за то, что нам было тогда хорошо!»;

«Я захотела исполнить твою детскую мечту»;

«Я вижу, сколько ты трудишься, чтобы мы были счастливы. Хочу, чтобы ты чаще отдыхал!»;

«Для меня лучший подарок — быть с тобой».

Пусть подарки говорят о ценности, а не о высокой цене, ведь обмен подарками — это не гонка, а укрепление близости между людьми, которую чаще всего вообще не оценить в денежном эквиваленте.

Взять хотя бы начальника и коллег по цеху. Часто именно при взаимодействии с коллективом возникает много «поздравительных» вопросов:

— Нужно ли поздравлять босса отдельно?

— Обидятся ли остальные, если я поздравлю только тех, с кем общаюсь больше всего?

— Что подарить большому коллективу, чтобы не разориться?

На самом деле я бы рекомендовала не придумывать отдельные правила для коллег и пользоваться теми же принципами, которых советовала придерживаться в подборе подарка близким.

Уточню некоторые тезисы:

1. Воспринимайте коллектив целостно — это дешевле

Поздравить каждого, конечно, можно, но очень повышается риск того, что сам подарок будет бесполезным. Офисный коллектив состоит минимум из 10 человек. Только поздравительная открытка с шоколадом для каждого обойдётся в 200-300 руб. А вот килограмм мандаринов не оставит в кошельке дыру, зато вернёт ощущение праздника в кипящем от дедлайнов офисе. И если кто-то страдает от аллергии на цитрусовые, всё равно сможет забрать мандаринку для ребёнка или друга. Такой презент точно не пропадёт в мусорном ведре, как открытка-снежинка за 100 руб.

Ещё лучше, если коллектив сам вручит себе подарок. Да здравствует корпоратив.

2. Сконцентрируйтесь на впечатлениях

Я настаиваю на том, чтобы подарки оценивались в чувственном эквиваленте, а не в денежном. Тем более, если речь идёт о коллективе, который особенно сильно хочет сплотиться в праздники. Развлечения на корпоратив не обязательно дорого стоят: настольные игры, тимбилдинг, пение караоке с YouTube — это весьма бюджетные и приятные варианты.

3. Не геройствуйте

Один человек не должен отвечать за всю организацию корпоратива — сложно проследить, кто сколько денег сдал, кому что нравится. Лучше скооперироваться с несколькими идейными коллегами. Так в конце вечеринки можно будет сказать друг другу, как вы здорово постарались для коллектива.

4. Никто никому ничего не должен

Этим пунктом можно начать обсуждение трат на подарки. Дарить внимание, когда у тебя не хватает ресурса, губительно для здорового психологического самочувствия.

Поэтому вот памятка перед праздником в коллективе. Если этих советов недостаточно, я всегда на связи по тел.: +7 (932) 123-33-80:

Если вы не планировали поздравлять коллег, вы имеете полное право не поздравлять их;

Если вы не готовы тратить на подарки коллегам больше определённого процента от премии, вы имеете право не поздравлять их;

Если ещё в начале декабря вы хотели организовать корпоратив, но никто не готов помогать, вы имеете право отказаться от этой идеи;

Если вы не чувствуете особой связи ни с кем в коллективе и не хотите идти на корпоратив, вы имеете право не вкладываться в этот вечер и не приходить на него.

Прелесть подарков в том, что они — для тех, кому их дарят, а вот эмоции получают обе стороны. Не обесценивайте свою роль дарителя, получите максимум волшебных эмоций с теми, кто точно их обеспечит.

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