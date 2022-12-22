Россия — Иран: создается новый торговый путь от Восточной Европы до Индийского океана

Дорога протяженностью 3 000 км за $25 млрд пройдет в том числе по Каспийскому и Азовскому морям, а также по присоединенным территориям и его не затронут вторичные санкции.

Россия и Иран готовы потратить более $25 млрд на создание торгового коридора, так называемый новый международный торговый путь от Восточной Европы до Индийского океана. В северной части торгового пути находится Азовское море, которое заключено в квадратные скобки Крымским полуостровом, юго-восточным побережьем Украины, включая порт Мариуполь и устье реки Дон. Оттуда речные, морские и железнодорожные сети доходят до иранских узлов на Каспийском море и, в конечном счете, до Индии. Данные отслеживания судов, собранные агентством, свидетельствуют, что десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции, уже курсируют по этому маршруту.

Еще каких-то полгода назад львиная доля товарооборота шла через порты Балтики. Продукция российских предприятий, пищевые продукты и многое другое — все это проделывало путь длиной в 40 дней, следуя по водам Балтики, Северного моря, обогнув Францию, Испанию, Италию, проскочив Средиземное море и далее Суэцкий канал, чтобы, обойдя напоследок Аравийский полуостров, в конце концов попасть в индийский порт Мумбая. За более чем месяц пути корабли проходили расстояние в 14 тысяч километров. Новый маршрут сократит его в пять раз, сделав более выгодням для больших рынков Китая и Индии.

Новый маршрут фактически находится вне поле действия западных стран, и ему не страшны вторичные санкции, так же он позволит российским компаниям сэкономить много километров. Иран сегодня — главный стратегический партнер для России по многим продуктам, в частности это фрукты, зарно и технологии. Сейчас в России речь идет об увеличении частоты и объемов судоходства по Волге, а также строительстве перевалочной инфраструктуры. Ожидается, что благодаря этим мероприятиям по речным фарватерам смогут проходить суда водоизмещением до шести тысяч тонн, тогда как сейчас глубина ограничивает этот показатель до трех тысяч. Известно, что иранское государственное агентство IRSL уже инвестировало более десяти миллионов долларов в модернизацию порта Солянка неподалеку от Астрахани. Американские аналитики кисло констатируют, что вложения позволят увеличить перевалку грузов до 85 тысяч тонн в месяц. Если транспортный коридор заработает, товарооборот между Россией и Ираном только на этом маршруте может превысить $40 млрд.

Россия упрощает систему платежей с Ираном, и организует бесперебойные поставки по транспортному коридору «Север — Юг». Сейчас этот путь активно развивается и работает, хоть процессы еще не налажены до конца, отмечают эксперты Финтолка. На фоне санкций Россия и Иран объединяют платежные системы, чтобы уйти от доллара, рассказывал DK.RU. Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платежной системы «Мир», которая будет интегрирована с иранской «Шетаб». Страны рассчитывают создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT.