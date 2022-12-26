«Оплачивать налоги будет проще. Но бизнес в полной мере не сможет распоряжаться деньгами».

Переход на Единый налоговый платеж изменит бизнес-процессы компании и привычный рабочий план бухгалтера. Юлия Мазеина — о позитивных и негативных сценариях после нововведения.

С 1 января в России поменяется порядок оплаты налогов юридическими лицами: для каждой компании откроют единый налоговый счет, а средства с него будут распределяться по налогам и сборам автоматически.

Как это повлияет на бизнес-процессы компаний, какие есть плюсы и минусы во внедрении новой системы, рассказала собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Юлия Мазеина.

Налоги спишут одним платежом

— Сейчас мы как платим налоги, заполняем отдельные платёжки с разными суммами на каждый отдельный налог. С 2023 года процесс будет похож на оплату мобильных услуг – ты пополняешь баланс, а деньги с него списываются в счёт различных сервисов.

С 1 января нового года бизнес будет уплачивать налоги одним платежом на единый счет, а налоговики сами распределят сумму по налогам, сборам, штрафам и пеням (закон 263-ФЗ от 14 июля 2022 года). Период подачи отчётности и оплаты будет один – до 25 числа и 28 числа соответственно. При этом будет очередность списаний денег с ЕНП: сначала недоимкипо налогам с более ранним сроком оплаты,далее распределение суммы по текущим платежам, и только потом пени, проценты и штрафы.

У ЕНП существуют и исключения: НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту и страховые взносы на травматизм, которые продолжат перечислять на отдельные счета. А вот с уплатой по исполнительным листам будьте внимательны.Если суд выдал исполнительный лист, то оплачивать необходимо через ЕНП. В остальных случаях оформляют отдельную платежку.

Удобство ЕНП оценили 82% участников эксперимента

— С июля эксперимент по уплате бизнесом налогов на единый налоговый счет проходил в четырех субъектах РФ — Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях. Уже официально его признали успешным. В эксперименте приняли участие 490 юридических лиц (среди них ряд крупнейших компаний, таких как: ОАО РЖД, ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Газпромнефть Бизнес-Сервис») и 272 индивидуальных предпринимателя. На ЕНП поступило уже более 318 млрд. рублей.

Уровень удовлетворенности участников эксперимента системой ЕНП к сентябрю 2022 года оценили в 82%. Стоит отметить, что «компаниям-первопроходцам» во время эксперимента уделяли много внимания: была введена ассистент-поддержка, еженедельные вебинары, налажена оперативная онлайн-связь.

Какая коммуникация с налоговой будет у предпринимателей, когда ЕНП станет обязательным, остается только предполагать. И реальную обратную связь от бизнеса можно будет собрать только к весне 2023 года, когда компании полностью опробуют новую систему.

Бухгалтерам придется привыкать к новому графику

— Прежде всего, изменятся бизнес-процессы компании и привычный рабочий план бухгалтера. Если вы планировали бюджет и распределяли финансы согласно прежним срокам оплат налогов, не забудьте пересмотреть план.

Уточните у своего бухгалтера в курсе ли он об изменениях сроков подачи отчетности и уплаты налогов. К сожалению, не все штатные специалисты вовремя узнают важные отраслевые новости и заранее готовятся к изменениям.

Теперь бухгалтер до 25 числа должен посчитать налоги компании, озвучить их руководителю и сдать отчётность. Декларации с расчетами подаются по каждому налогу отдельно. А до 28 числа бухгалтер должен перечислить сумму всех платежей на единый налоговый счет. Так за один раз компания заплатит налоги по зарплате: НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС; если компания на ОСНО: НДС, налог на прибыль, налог на имущество; УСН.

С одной стороны, появляется три дня, за которые бизнес сможет «накопить» сумму налога. С другой стороны из оборотных средств компании единовременно будет изыматься внушительная сумма. В любом случае все эти моменты можно и нужно корректировать налоговым планированием. Бухгалтерам придется привыкать к новому графику. Если раньше нагрузка по исчислению и уплате налогов распределялась по месяцу, с ЕНП им надо будет делать марш-бросок к 25 числу. И работы для бухгалтеров меньше не станет. Сдать надо будет и декларации по налогам и уведомления по авансовым платежам.

О потенциальных негативных и позитивных сценариях для бизнеса

— Самый позитивный сценарий – это если бизнес подготовится к ЕНП заранее. Внедрит изменения во внутренние бизнес-процессы компании, утвердит налоговое планирование на будущий год, проведет сверку с налоговой по отсутствию задолженности или переплаты,а бухгалтер заранее выяснит все тонкости новой системы.

В таком случае компания сможет оценить плюсы ЕНП: простота уплаты налогов, взаимозачет излишек и недоимок по налогам, остаток денег на ЕНС можно будет вернуть или зачесть в счет третьих лиц. Тогда, возможно, минусы системы нивелируются ее плюсами.

Недостатки ЕНП также есть, самый очевидный — бизнес не сможет в полной мере распоряжаться своими деньгами. Распределять деньги с единого счета будет налоговая, и если есть какая-то недоимка, сначала спишут ее, а только потом текущие налоговые платежи. То есть, если ФНС, например, ошибочно начислит какие-то платежи и образуется задолженность, она автоматически спишется с единого налогового счета, а значит, на другом налоге может образоваться недоимка, и будут начислены пени. Но это просто один из негативных сценариев, который может произойти.Упрощенная оплата всех налогов в один день может стать минусом для компаний, которым важна оборачиваемость средств.

Также не все бухгалтеры позитивно отнеслись к ЕНП, поскольку сократится срок подачи отчетов по некоторым налогам, например, прибыли и зарплатных налогов, но не сократится общее количество отчетности. В случае, если отчеты подаются позже, чем платится налог (например, авансы по УСН, которые платятся ежеквартально), а декларация сдается по итогам года, теперь необходимо будет сдать уведомление об исчисленных налогах.

В любом случае рекомендую компаниям подготовиться к введению ЕНП, чтобы адаптация бизнеса к новой системе прошла легче и быстрее. А как на самом деле, позитивно или негативно, скажется на предпринимателях ЕНС, можно будет понять, только когда появится реальная практика.

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