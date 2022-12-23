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В Китае — всплеск заболеваемости ковидом. Как это повлияет на Россию

В Китае — всплеск заболеваемости ковидом. Как это повлияет на Россию
Иллюстрация: Pixabay.com

Официально власти страны сообщают примерно о трех тысячах случаев заболеваний в день, но, вероятно, настоящее число — примерно 1 млн заболевших и 5 тысяч умерших.

#КИТАЙ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

После того как в Китае отменили политику нулевой терпимости к коронавирусу, в стране, вероятно, насчитывается 1 млн случаев заражения и 5000 смертей от Covid-19, причем более сильная вспышка еще только ожидается, пишет Bloomberg. По прогнозу исследовательской фирмы Airfinity Ltd., в январе количество случаев может вырасти до 3,7 млн, а в марте — до 4,2 млн. 

Официальные данные Китая по заболеваемости гораздо ниже: всего 2966 новых случаев коронавируса в среду, 21 декабря, и менее 10 смертей с начала декабря. При этом из страны нередко доходят сообщения о перегруженности больниц и крематориев. В то же время регулятор в сфере здравоохранения КНР принял существенно более узкое определение того, что считается смертью от коронавируса. 

Официальные данные вряд ли будут истинным отражением вспышки, которая наблюдается по всей стране. Это изменение может преуменьшить масштабы смертей, наблюдаемых в Китае, — сказала Луиза Блэр, главы отдела вакцин и эпидемиологии Airfinity.

В начале 2022 г. на экономическую активность в Китае негативно влиял жесткий карантин, который вводили в целых городах из-за обнаружения единичных случаев коронавируса. В декабре политику нулевой толерантности к ковиду отменили после массовых протестов, о которых сообщал DK.RU. Однако сейчас есть свидетельства, что экономическая активность падает из-за роста заболеваемости. Так, в крупнейших городах вдвое упал трафик общественного транспорта и авиаперелетов.
 
Китай вместе с тем является главным потребителем российской нефти, цены на которую сильно зависят от спроса КНР.
Автор: Андрей Пермяков
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