В Китае — всплеск заболеваемости ковидом. Как это повлияет на Россию

Официально власти страны сообщают примерно о трех тысячах случаев заболеваний в день, но, вероятно, настоящее число — примерно 1 млн заболевших и 5 тысяч умерших.

После того как в Китае отменили политику нулевой терпимости к коронавирусу, в стране, вероятно, насчитывается 1 млн случаев заражения и 5000 смертей от Covid-19, причем более сильная вспышка еще только ожидается, пишет Bloomberg. По прогнозу исследовательской фирмы Airfinity Ltd., в январе количество случаев может вырасти до 3,7 млн, а в марте — до 4,2 млн.

Официальные данные Китая по заболеваемости гораздо ниже: всего 2966 новых случаев коронавируса в среду, 21 декабря, и менее 10 смертей с начала декабря. При этом из страны нередко доходят сообщения о перегруженности больниц и крематориев. В то же время регулятор в сфере здравоохранения КНР принял существенно более узкое определение того, что считается смертью от коронавируса.

Официальные данные вряд ли будут истинным отражением вспышки, которая наблюдается по всей стране. Это изменение может преуменьшить масштабы смертей, наблюдаемых в Китае, — сказала Луиза Блэр, главы отдела вакцин и эпидемиологии Airfinity.