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Россия готовится сократить добычу нефти из-за отказа поставлять ее по «потолку цен»

Россия готовится сократить добычу нефти из-за отказа поставлять ее по «потолку цен»
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

В следующем году добыча нефти может сократиться на 5-7% или на 500-700 тыс. баррелей в сутки. Кремль запретит поставлять нефть странам, которые будут требовать соблюдать условие потолка цен.

#НЕФТЬ#НОВОСТИ

Россия запретит поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые будут требовать соблюдать потолок цен на российское сырье, сказал вице-премьер Александр Новак телеканалу «Россия 24». При этом он признал, что из-за этого добыча нефти в стране может сократиться в следующем году, но для РФ это незначительный объем.

Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. барр. в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам вице-премьера, это незначительный объем, но «такие риски существуют».

За 2022 г. добыча нефти в России превысит прошлогодний показатель примерно на 2% и составит 535 млн тонн, а нефтепереработка вырастет на 5%, говорит Новак. 

В начале декабря Евросоюз и страны «Большой семерки» согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Целью ограничений называли снижение способности России финансировать СВО на Украине. По оценке Минфина США, под ограничений может попасть 10-20% российского экспорта нефти.

В Кремле сообщали, что готовят указ, который стал бы ответной мерой на ввод потолка, но пока он не был опубликован, сообщал DK.RU.

 
Автор: Андрей Пермяков
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