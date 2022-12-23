Владимир Путин наградил представителей двух свердловских компаний

В указе президента на получение государственных наград — двенадцать свердловчан. Шестеро из списка — представители производственно-металлургической компании ЕВРАЗ НТМК.

Президент России отметил государственными наградами представителей «Уралэлектромеди»:

Михаила Черепанова — орденом дружбы «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»;

— орденом дружбы «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»; Эдуарда Беклемишева и Олега Берняева — медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также награждены сотрудники ЕВРАЗ НТМК (Нижнетагильский металлургический комбинат) Вадим Банников, Александр Мартынов, Андрей Севастьянов, Александр Сергеев, Сергей Богданов и Елена Грачева, сообщает URA.RU.

Директору «Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества» Галине Мальгиной указом президента присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Профессору «Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества» Гузели Чистяковой и профессору «Уральского государственного медицинского университета» Надежде Давыдовой за заслуги в научной деятельности присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Напомним, что в ноябре ЕВРАЗ НТМК запустил проект, важный для экологии Нижнего Тагила: градообразующее предприятие перевело свое коксохимическое производство на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Новое оборудование установлено в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В церемонии принял участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.