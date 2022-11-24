ЕВРАЗ НТМК запустил оборудование за 2,1 млрд руб. На церемонию приехал федеральный министр

Новое оборудование позволит улучшить экологическую обстановку в Нижнем Тагиле. За счет проекта холдинга выбросы предприятия снизятся на 56%. И это еще не все.

Стало известно, зачем на Средний Урал приезжал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Вчера вместе с губернатором Евгением Куйвашевым, президентом ЕВРАЗа Алексеем Ивановым и вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым они запустили проект, важный для экологии Нижнего Тагила. Напомним, эта территория входит в число 12 городов России с самым высоким уровнем загрязнений в воздухе.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, градообразующее предприятие ЕВРАЗ НТМК перевело свое коксохимическое производство на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Новое оборудование установлено в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа на производстве попадала в градирню открытого типа и вредные вещества оказывались в атмосфере. Теперь вода охлаждается в герметичном оборудовании. За счет модернизации специфические выбросы предприятия удалось снизить на 56% или на 176 тонн в год.

Основной вклад в снижение выбросов вносят предприятия. Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа, откуда в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Для горожан и особенно жителей Ленинского района — это уменьшение запахов. Конечно, экологическая модернизация предприятия — это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, — цены не имеет. И когда предприятия вкладывают собственные средства в реализацию экологических проектов — это достойный пример для других, — отметил Александр Козлов.

Ранее в правительстве региона заявили, что в новой стратегии развития Свердловской области поменяются приоритеты. В стратегии, которая должна была действовать до 2030 г., делался упор на развитие кооперационных процессов: в регионе нужно было производить как можно больше продукции и активно встраивать наши предприятия в кооперационные цепочки крупных компаний.

В новой стратегии мы сформулировали два приоритетных направления. Во-первых, необходимо заниматься развитием человеческого капитала, чтобы встраиваться в кооперационные цепочки с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, необходимо работать с существующим технологическим пакетом, развивать зеленые технологии, заниматься ESG, — говорил экс-министр экономики и территориального развития области Денис Мамонтов.

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