Федеральные министры зачастили на Урал. Что им нужно?

23 ноября министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прилетит в Нижний Тагил, 19 ноября екатеринбургскую больницу №20 посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетит Свердловскую область с рабочим визитом. 23 ноября федеральный чиновник готовит выезд в Нижний Тагил. Сопровождать его будут губернатор Евгений Куйвашев и тагильский мэр Владислав Пинаев. Ожидается, что делегация осмотрит объекты городской инфраструктуры и промышленные производства, сообщает URA.RU.

«Визит связан с мероприятиями по федеральному проекту «Чистый воздух»», — рассказали в пресс-службе министерства. По предварительной информации, Александр Козлов планирует обсудить с первыми лицами региона вопросы социальной газификации.

Напомним, что на догазификацию Свердловской области будет выделено еще 10 млрд руб.

Кроме того, министру доложат о закупке новых трамваев для Нижнего Тагила, на которые правительство РФ согласилось выделить городу 1,6 млрд руб.

19 ноября, в Екатеринбург прилетал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он посетил больницу № 20, где проверил, как можно записаться к врачам онлайн и как работает терминал электронной очереди, писал Е1.RU. Более глобальная цель визита касалась производства медицинских изделий в регионе.

«Свердловская область является центром производства медицинских изделий, лекарственных препаратов. Здесь активно развивается медицинская промышленность. Мы совместно с регионом, с губернатором создаем лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Капитальные работы завершаются. Сейчас федеральное правительство выделило дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, на котором будут проводить тестирования. Мы набираем персонал, и здесь появится возможность в том числе приблизить регистрацию и контроль к производству. В том числе производители смогут на этапе разработки заключать договора, проводить какие-то дорегистрационные процедуры, смотреть качество изделия. Потому что есть такое правило: качество заложено в дизайне. В последующем, конечно, оно будет обеспечено уже и на производстве. Это те вопросы, которые мы сегодня смотрим здесь и обсуждаем», — рассказал министр.

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