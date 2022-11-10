На догазификацию Свердловской области будет выделено еще 10 миллиардов

В регионе газопроводы строят в три раза быстрее, чем жители успевают подключаться. В августе было подключено около 2,5 тыс. домов, сейчас — около 4,5 тыс., заявок на подключение подано 53 тыс.

Согласно дополнительному соглашению, «Газпром газификация» предоставит газораспределительным организациям Свердловской области дополнительный транш в размере почти 10 млрд руб., сообщает све.рф.

Таким образом, общий объем средств, направленный на догазификацию домовладений жителей Свердловской области из федерального бюджета, составит около 16 млрд руб.

Благодаря внедряемой по поручению Президента Российской Федерации и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева социально ориентированной системе газификации на Среднем Урале уже подано более 51 тысячи заявок от жителей, желающих подключить свои дома к газовой инфраструктуре. По указанным заявкам уже заключено почти 33,5 тысячи договоров, а 4,5 тысячи домов уже подключены к газу, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На сегодняшний день мероприятия по догазификации домовладений носят бессрочный характер. При этом подводящий газопровод до границ земельного участка подводится бесплатно для заявителя.

Напомним, в августе 2022 г., когда основные показатели догазификации региона обсуждались на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС, эксперты пришли к выводу, что на Среднем Урале газопроводы строят в три раза быстрее, чем жители подключаются к газу.

По данным на август 2022 г., претендовать на догазификацию могли около 80 тыс. домовладений. С газовиками было заключено лишь 27 тыс. договоров. Но реально к голубому топливу подключилось только 2,8 тыс. домовладений.

8 ноября состоялось расширенное заседание регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения Свердловской области. В соответствии с утвержденным планом-графиком догазификации до 2030 г. в Свердловской области предусмотрено создание технической возможности для подключения почти 89 тыс. домовладений, в том числе почти 67 тыс. домов смогут быть подключены к концу 2024 г.

На сегодняшний день подано более 53 тыс. заявок на подключение, заключено более 33 тыс. договоров, по заключённым договорам построены газопроводы до 10,5 тыс. домов, около 4,5 тыс. домов подключены к газу, к границам ещё более 21 тыс. домов подведены газовые сети, по которым ожидается подача заявок от жителей, — сообщил на своем телеграм-канале Николай Смирнов.

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