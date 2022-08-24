На Среднем Урале газопроводы строят в три раза быстрее, чем жители подключаются к газу

Претендовать на догазификацию могут около 80 тыс. домовладений. С газовиками заключено лишь 27 тыс. договоров. Но реально к голубому топливу подключилось только 2,8 тыс. домовладений.

В Свердловской области продолжается реализация государственной программы социальной газификации частных домовладений, которая предполагает бесплатное проведение газопроводов до границ земельных участков граждан.

Основные показатели догазификации региона накануне обсуждались на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС. В мероприятии приняли участие министр энергетики и ЖХК Свердловской области Николай Смирнов, исполнительный директор — заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС» по Южному округу Александр Малькин и начальник управления перспективного развития ГУП СО «Газовые сети» Андрей Александров.

В Свердловской области право претендовать на участие в программе имеют около 80 тыс. домовладений. За почти десять месяцев реализации программы уральцы подали более 45,5 тыс. заявок на догазификацию. Из них признаны соответствующими требованиям 32,7 тысячи. При этом с газовиками фактически заключено лишь 27 тыс. договоров, — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Жители, подавшие заявки на догазификацию, ошибочно полагают, что если им пришел подписанный газораспределительной организацией договор на оказание услуг, то он автоматически вступил в силу. Но это не так: заявители должны подписать договор со своей стороны и направить его обратно газовикам. Причем сделать это следует в 30-дневный срок, иначе все придется оформлять заново — таковы требования федерального законодательства. Сегодня на подписании у жителей региона находятся более 2,5 тыс. договоров, и более чем у 1 тыс. этот срок истек.

С момента старта программы техническая возможность подключения к голубому топливу создана для 7,1 тыс. домовладений. Из которых реально подключились к газу лишь 2,8 тыс. Получается, что скорость строительства газопроводов по поданным заявкам в три раза выше, чем готовность самих жителей к приходу газа, — добавил Николай Смирнов.

Техническая возможность подключения, объясняют специалисты, означает, что расстояние от земельного участка до проложенной газовой трубы менее 15 метров. При расстоянии до 5 метров срок подключения газа составляет 30 дней, до 15 метров — 90 дней. Кроме того, за прошлые годы газораспределительные организации построили сети, дающие техническую возможность для подключения к газовым сетям свыше 28 тыс. домовладений. Но заявки по ним еще не поданы.

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Как отметил на пресс-конференции представитель регионального оператора социальной газификации Свердловской области АО «ГАЗЭКС» Александр Малькин, сроки газификации тех жителей, кто подал заявку, зависят от удаленности участка от существующей газотранспортной инфраструктуры и сложности процедур, которые необходимо выполнить газораспределительной организации.

Чтобы построить сети, необходимо выполнить проектные работы, нужны согласования, законодательством регламентировано проведение закупочных процедур на строительство, на приобретение материалов и т.д. Все это требует времени. Кроме того, программа догазификации «живая». Люди осваивают территории, строят и регистрируют свои домовладения и тем самым получают возможность попасть в эту программу. Вносятся корректировки и увеличивается, соответственно, объем потенциальных потребителей. И сроки реализации у таких заявителей будут уже иные, нежели у тех, кто подал заявку ранее, — объяснил Александр Малькин.

Еще один фактор, который может влиять на сроки и стать препятствием в работе газовиков — прокладка сетей по территории самовольно захваченных земельных участков.

Наше ГРУ обращается в администрацию с просьбой определить зону прокладки газопровода. Администрация берет градостроительный план, смотрит и говорит: «Вот здесь прокладывайте, здесь свободный участок». Газовики выходят на место и видят, что здесь либо посадили картошечку, либо прирезали палисадник к дому и т.д., — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Специалисты также пояснили, как быть собственникам домовладений, которые заключили договор о газификации по старым правилам. Речь идет о гражданах, которые проводили работы по газификации после того, как Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил запустить программу, но законодательные изменения по ней еще не приняли. Уплаченные средства за подводку газопровода до границы земельного участка можно вернуть, если договор о подключении оборудования и участка к сетям заключен после 21 апреля 2021 г.

Все, кто подал заявку после 21 апреля, попадают под возможность заключения дополнительного соглашения и возврата денежных средств, которые они уже оплатили по договору, либо — если оплаты еще не было — выдаче дополнительного соглашения, не предусматривающего внесения платежа. Безусловно, заявка должна быть подана в соответствии с критериями программы догазификации. И еще один важный момент — не должен быть подписан акт о подключении. Т.е. само подключение не должно еще состояться — ввод в эксплуатацию систем газопотребления не произведён, — отметил Александр Малькин.

Очередность строительства газопроводов, отмечают эксперты, зависит от количества поданных заявок — сети прокладываются в первую очередь на тех улицах и в тех населенных пунктах, где больше желающих. А значит — активно подавая заявки, жители ускоряют процесс догазификации по всей области.

Справка DK.RU Группа компаний «ГАЗЭКС» — крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 г.

Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тыс. потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области.

Ежегодные инвестиции ГК «ГАЗЭКС» в развитие газификации региона превышают 500 млн руб. В Группе компаний работают свыше 4500 чел.

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