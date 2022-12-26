Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.12
68,67
73,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Аренда квартир в крупных городах дешевеет: собственники вынуждены идти на уступки

Аренда квартир в крупных городах дешевеет: собственники вынуждены идти на уступки
Иллюстрация: Pixabay.com

В Москве сильнее всего упали спрос и цены на дорогие объекты. В будущем восстановление спроса возможно в том числе за счет ухудшения условий кредитования при покупке жилья.

#ЖИЛЬЕ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Аренда однокомнатной квартиры в 18 крупнейших российских городах в декабре подешевела на 0,5% по сравнению с ноябрем, до 21,6 тыс. руб. в месяц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика». Двухкомнатные квартиры подешевели на 2% до 31,3 тыс. руб. Цены продолжают снижение от месяца к месяцу, но темпы падения снизились: в прошлом месяце показатели составили 1-3%.

В Москве аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 43,9 тыс. руб., тогда как год назад — 47,7 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 28,6 тыс. против 32,3 тыс. руб. В Екатеринбурге аренда за год, напротив, подорожала — с 20,4 тыс. до 22,5 тыс. руб. В Казани в декабре стоимость почти не изменилась — 22,2 тыс. против 22 тыс. руб. годом ранее. В ряде других городов-миллионников аренда за год подорожала: в Самаре — с 15,8 тыс. до 18,2 тыс. руб., Челябинске — с 12,8 тыс. до 15,5 тыс. руб., Омске — с 15,4 тыс. до 17 тыс. руб. 

В высокобюджетном сегменте в Москве падение ставок за месяц составило от 10% до 40%, в зависимости от цены.

Спрос невысокий, и собственники вынуждены уменьшать ставки, рассчитывая сдать свои объекты в декабре, — говорит руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов.

Предложений сейчас в три раза больше, чем годом ранее. В массовом сегменте сейчас также предложение в избытке и продолжает пополняться.

Читайте также на DK.RU >>> Арендных квартир-студий в Екатеринбурге стало больше на 90%

Спрос пока не восстановился на всех основных региональных рынках, но в будущем он частично вырастет, так как условия ипотеки для покупки жилья ухудшатся, допускает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Gloria Jeans начала открывать магазины вместо H&MGloria Jeans начала открывать магазины вместо H&M
  • «Этот фитнес-клуб станет одним из лучших не только в Екатеринбурге, но и в стране»«Этот фитнес-клуб станет одним из лучших не только в Екатеринбурге, но и в стране»
  • Стало известно, кто будет строить трассу Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — АчитСтало известно, кто будет строить трассу Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит
  • Владимир Путин наградил представителей двух свердловских компанийВладимир Путин наградил представителей двух свердловских компаний
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.