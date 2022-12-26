Аренда квартир в крупных городах дешевеет: собственники вынуждены идти на уступки

В Москве сильнее всего упали спрос и цены на дорогие объекты. В будущем восстановление спроса возможно в том числе за счет ухудшения условий кредитования при покупке жилья.

Аренда однокомнатной квартиры в 18 крупнейших российских городах в декабре подешевела на 0,5% по сравнению с ноябрем, до 21,6 тыс. руб. в месяц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика». Двухкомнатные квартиры подешевели на 2% до 31,3 тыс. руб. Цены продолжают снижение от месяца к месяцу, но темпы падения снизились: в прошлом месяце показатели составили 1-3%.

В Москве аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 43,9 тыс. руб., тогда как год назад — 47,7 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 28,6 тыс. против 32,3 тыс. руб. В Екатеринбурге аренда за год, напротив, подорожала — с 20,4 тыс. до 22,5 тыс. руб. В Казани в декабре стоимость почти не изменилась — 22,2 тыс. против 22 тыс. руб. годом ранее. В ряде других городов-миллионников аренда за год подорожала: в Самаре — с 15,8 тыс. до 18,2 тыс. руб., Челябинске — с 12,8 тыс. до 15,5 тыс. руб., Омске — с 15,4 тыс. до 17 тыс. руб.

В высокобюджетном сегменте в Москве падение ставок за месяц составило от 10% до 40%, в зависимости от цены.

Спрос невысокий, и собственники вынуждены уменьшать ставки, рассчитывая сдать свои объекты в декабре, — говорит руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов.

Предложений сейчас в три раза больше, чем годом ранее. В массовом сегменте сейчас также предложение в избытке и продолжает пополняться.

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Спрос пока не восстановился на всех основных региональных рынках, но в будущем он частично вырастет, так как условия ипотеки для покупки жилья ухудшатся, допускает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.