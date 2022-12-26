Перехватывающий паркинг на Уралмаше построит УГМК

Парковка разместится рядом с ДК им. Лаврова, в будущем ее планируют передать городу. По замыслу, она должна разгрузить пр. Космонавтов. При этом еще в 2017 г. паркинг начинала строить другая компания.

Перехватывающая парковка возле концертного зала имени Лаврова, где год назад хотели построить жилой комплекс, откроется в середине 2023 г. Соответствующих договоренностей достигли администрация города, предыдущий собственник земли и компания «УГМК-Застройщик», сообщает 66.RU.

Напомним, этот участок земли был камнем преткновения между администрацией и компанией «МВ-Урал», дело рассматривалось в суде.

Предприниматели настаивали, что являются собственниками земли и могут строить там все, что захотят. Мэрия Екатеринбурга, в свою очередь, считала, что бизнесмены незаконно вывели из муниципальной собственности земельный участок и не имеют права им распоряжаться.

История началась в 2011 г., когда по итогам земельных торгов «МВ-УРАЛ» получила землю рядом с ДК Лаврова для исполнения муниципального заказа. Компания обязалась построить перехватывающий паркинг, который должен был разгрузить Уралмаш. Стройка началась лишь в 2017 г., власти города официально объявили, что вскоре на Уралмаше появится новая перехватывающая парковка.

Когда строительство подземной парковки завершилось, компания «МВ-УРАЛ» зарегистрировала право собственности и выкупила земельный участок. Затем предприниматели решили возвести над паркингом многоэтажный жилой дом, компания направила в администрацию Екатеринбурга градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

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