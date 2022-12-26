В Екатеринбурге продают спа-комплекс за 265 млн рублей

Комплекс включает 12 зданий, построен по индивидуальному проекту. Площадь земельного участка 3,3 га, а площадь двух спа-центров, которые входят в комплекс, в общей сложности составляет 1500 кв. м.

В Екатеринбурге выставлен на продажу спа-комплекс общей площадью 3,3 га. Он находится в черте города. Назначение комплекса, исходя из данных объявления, - личная резиденция, загородный клуб, пансионат, резиденция для приемов глав корпораций, закрытого клуба, дома отдыха, спа-отеля.

«В состав комплекса по проекту входят: 8 зданий мотелей (по 395 кв.м), 2 здания СПА-центров (814 и 704 кв.м), 2 здания спортивно- оздоровительного клуба (по 395 кв.м), спортивные и прогулочные площадки, а также объекты обслуживающей инфраструктуры», - говорится в объявлении.

Напомним, что в декабре текущего года в Первоуральске на продажу был выставлен особняк стоимостью 188 млн рублей. Общая площадь застройки составляет 662,3 кв. м, площадь участка — 60 соток.

Также в Екатеринбурге на продажу выставлен отель, который занимает четыре этажа (первый, четвертый, пятый и шестой) БЦ «Ман» по адресу Московская, 195. Собственник оценил его в 100 млн руб.

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