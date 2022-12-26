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На Урале вывели морозостойкий сорт абрикоса

На Урале вывели морозостойкий сорт абрикоса
Иллюстрация: ru.freepik.com

Дерево может выдерживать минус сорок градусов по Цельсию, сообщили ученые. Работа над данным сортом велась 20 лет. Морозостойкий абрикос назвали «Уралец».

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

В Госреестре селекционных достижений появился новый сорт абрикоса — «Уралец», выведенный челябинскими учеными, сорт обладает высокими морозостойкими характеристиками, сообщает RG.RU.

Работа над этой экзотической для региона культурой длилась более 20 лет. В 2005 г. сорт передали в Госсортоиспытание, за это время его изучали не только в Челябинской области, но и на территории Пермского края, Омской и Тюменской областей, в Казахстане — повсюду абрикос оценили положительно.

«Уралец» оправдывает свое название: дерево может выжить при сорокаградусных морозах, устойчиво к болезням и вредителям. Зацветает абрикос в начале мая, а созревает с середины июля по начало августа. При этом даже в уральском климате плоды получаются сладкими, и есть их можно просто так, не только в виде джема с добавлением сахара.

Абрикос для Урала культура экзотическая, и до сих пор многие считают, что вырастить ее в нашей почвенно-климатической зоне невозможно. Мы делали главный акцент на морозостойкости и качестве плодов. При внешнем сходстве дерева с другими сортами «Уралец» может выдерживать сильные морозы и имеет очень вкусные плоды с нежной, сочной мякотью. Средняя урожайность — 134 центнера с гектара, — рассказал Фирудин Мамедага оглы Гасымов, автор сорта, ведущий научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства.

Напомним, что ранее мы писали о том, что уральские ученые вывели новый сорт крупноплодного картофеля. Авторы сорта — специалисты Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства УрФАНИЦ УрО РАН. Вес средней картофелины достигает 150 грамм. Это на 20% больше, чем у многих стандартных сортов.

Еще одно важное преимущество плода — хорошие показатели урожайности даже в условиях нехватки влаги. С одного гектара можно получить до 50 тонн данного сорта картофеля, считают ученые. Они отмечают, что овощ также обладает привлекательным внешним видом: клубни ровные с розовой кожурой.

Читайте на DK.RU: «Губернатор сказал: «Надо выращивать». Все посмеялись. А я начал разбираться в вопросе».

Автор: Татьяна Юстус
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