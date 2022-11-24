«Губернатор сказал: «Надо выращивать». Все посмеялись. А я начал разбираться в вопросе»

«Если в процессе переработки нефти можно получить до 900 видов продукции, то из конопли — более 25 тысяч». Директор «Рустехкон» — о том, что планирует делать из уральской конопли и кому продавать.

Проект по выращиванию технической конопли в Свердловской области обсуждается уже не первый год. В прошлом году тему подняли на Дне поля — после этого губернатор Евгений Куйвашев в соцсетях иронично подметил, что нашел нетривиальный способ пополнения бюджета региона. В этом году стало известно, что компания «Рустехкон» засеяла технической коноплей 15 га земли в Белоярском районе. Собранные 7 тонн семечки отправили на хранение в Каменский район. Ранее DK.RU писал, что в начале ноября на склады с проверкой неожиданно приехала полиция. Поводом стал анонимный звонок о том, что здесь хранятся наркотические вещества. Правоохранители взяли пробы семян, но наркотических веществ в них не обнаружили.

Как отметил директор и соучредитель «Рустехкон» Никита Соловьев, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию фирменного знака «Power hemp». После получения подтверждающих документов семена отправят на переработку, и готовая продукция поступит в продажу. В интервью DK.RU Никита Соловьев рассказал, что будут делать из конопли, выращенной на Урале, как на проект повлияли санкции и почему часть работ компания передала на аутсортинг.

Справка DK,RU ООО «Рустехкон» зарегистрировано в мае 2022 г. По данным ЕГРЮЛ, соучредителями компании являются Наталия Крайнева (42,5%), Наталия Завьялова (40%) и Никита Соловьев (17,5%). Основной вид деятельности — выращивание обыкновенной конопли. Компания сейчас создает производство полного цикла: от посадки и уборки конопли до изготовления готовой пищевой и технической продукции. В реализацию проекта планировали вложить 2,5 млрд руб. Предполагаемый срок окупаемости — 10 лет.

Никита, расскажите, как возникла идея создания такого производства? И правильно ли я понимаю, что в прошлом году губернатору представили именно ваш проект?

— Все было иначе. В прошлом году я присутствовал на Дне поля как руководитель фонда «Зеленый Урал». Наша организация занимается охраной окружающей среды и тесно взаимодействует с отраслевыми органами власти Свердловской области. Действительно, на мероприятии губернатору рассказали, что на Урале можно выращивать техническую коноплю и делать из нее разные полезные вещи. Евгений Владимирович сказал: «Значит, надо выращивать». Все дружно посмеялись. А спустя несколько недель я решил, что нужно разобраться, что это за культура, как она растет, что нужно для этого сделать. Убедил партнеров, что идея того стоит.

На самом деле техническая конопля — это сырье, которое выгодно как с экономической, так и с экологической точки зрения. Если в процессе переработки нефти можно получить до 900 наименований продукции, но из конопли можно сделать более 25 тыс. видов продукции. В конопле перерабатывается все: начиная с семечки, заканчивая корнем. Правда, технологией по переработке корня технической конопли пока обладает только Франция.

Так мы начали писать бизнес-план, разбираться, кто у нас в России этим занимается, искать контакты, связываться с людьми. Познакомились с агрофирмой «Южная» в Курской области, которая в перспективе стала нашим партнером: у них мы закупали семена и от них получали методические рекомендации.

Помимо них в России много агропредприятий, которые специализируются на технической конопле?

— Крупных предприятий два: помимо «Южной», это ГК «Коноплекс» в Пензе. Кроме этого, есть несколько мелких компаний, которые только выращивают коноплю. И есть отдельные переработчики. Рынок открыт, и он требует развития.

Почему вы решили обосноваться именно в Белоярском районе?

— Сейчас на этой территории 40 тыс. га пахотных земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в Белоярском районе анонсировано создание агропромышленного парка с льготными условиями для предприятий, которые станут его резидентами. Было бы неплохо в перспективе попасть в этот проект.

В поисках пригодных для нас земель обратился за советом к депутату Заксобрания Вячеславу Вегнеру, который представляет эту территорию. Он помог мне организовать встречу с генеральным директором АПК Белореченский Виталием Дуниным. Виталий Александрович меня выслушал и идею поддержал. И мы арендовали землю в селе Кочневское рядом с этим предприятием.

Летом вы рассказывали журналистам, что с 15 га планируете собрать 13-14 тонн семечек. Виды на урожай оправдались?

— Изначально мы рассчитывали, что с каждого гектара соберем около 1 тонны семечек. Но собрали в два раза меньше, чем планировали — 7 тонн. Сейчас, пока наш склад ремонтируют, семечки отправили на хранение на хлебную базу №65 в Каменском районе.

Меня показатель в 7 тонн не разочаровал. Мы только отрабатываем технологию, экспериментируем. И на самом деле этот эксперимент еще даже не завершился: весной после схода снега мы будем убирать тресту и костру (их получают из стеблей). Нужно понять, какова норма высева на гектар, сколько и каких удобрений нам нужно вносить.

Кроме этого, нам было необходимо понять, как работать с Росгвардией. С момента посева до уборки семян они приезжали к нам два раза в неделю по своему графику и брали пробы. Потом присылали нам результаты и сообщали, что мы можем работать дальше.

В этом году на этапе посева нас сопровождали коллеги из Курской области. Также нам помогал проректор Уральского аграрного университета Михаил Карпухин. В следующем году мы планируем засеять как минимум 100 га. В перспективе рассматриваем возможность засеивать 1000 га и получать с этой площади 800 тонн семечек. Но пока нам нужно понять, сможем ли мы найти рынок сбыта для переработанной продукции, и просчитать все риски.

Что планируете производить из собранного сырья?

— Из семечек будем производить конопляные батончики, клетчатку и ядра. Еще две позиции под вопросом — конопляный протеин и масло. Пока у нас не появился собственный цех, мы приняли решение перерабатывать семечки в Челябинской области.

Продавать полученную продукцию будем через маркетплейсы, а также онлайн через наш сайт. Сейчас завершаем его разработку. Плюс будем поставлять продукцию в магазины здорового и спортивного питания. На Иннопроме познакомились с представителями нескольких федеральных торговых сетей, обсуждаем возможность появления нашей продукции на их полках. Но пока у нас будут маленькие объемы. Может быть, договоримся о тестировании продукции какими-то небольшими партиями.

Если сравнивать, например, конопляные батончики с аналогичной продукцией из другого сырья, что производить выгоднее?

— Все зависит от того, какое именно сырье используется в производстве. Протеиновые батончики из импортного сырья, которые повсеместно встречаются в магазинах, дороже.

Батончики из отечественного сырья по цене сопоставимы с конопляными, но протеина и витаминов в них в полтора раза меньше.

Еще одна тонкость: батончики из отечественного сырья по большей части безвкусные. Мы в своей продукции будем решать эту проблему с помощью натуральных усилителей вкуса, например, клубники и кокоса. Оказалось, что эти добавки делают в России.

Что будете делать с трестой и кострой, которую соберете весной?

— Из этого материала будет производиться продукция промышленного назначения. Прежде всего это конопляное масло, которое используют для изготовления красок и олифы. Также будет представлена целлюлоза из конопли. Если взять 1 га леса и 1 га тресты, то из 1 га конопли целлюлозы получится в шесть раз больше, чем из 1 га леса. При этом она будет лучше по качеству и сможет быть переработана большее количество раз, чем целлюлоза из дерева.

Кроме этого, мы прорабатываем вопрос по костроблокам — строительным блокам, в составе которых содержится костра. И, возможно, как эксперимент будем делать биотопливо. Мы подписали соглашение с одной из наших нефтяных компаний. Пока не можем сказать, с кем именно, поскольку не все условия договора согласованы до конца.

А костроблоки сейчас востребованы в России?

— Они используются, но преимущественно для индивидуального строительства. Есть простое объяснение, почему эту продукцию не покупают крупные строительные компании и их подрядчики: для этого она должна быть сертифицирована. Необходимо провести тесты на пожароопасность, энергоэффективность, водопроницаемость и получить заключения.

Сейчас в России мало кто занимается производством и переработкой конопли. Объемы у таких компаний небольшие, денег для того, чтобы провести такие тесты, нет. Мы рассчитываем на то, что нам удастся провести сертификацию костроблоков и получить возможность предложить продукцию крупным игрокам рынка.

Когда вы планируете запустить линии по переработке?

— По бизнес-плану в течение пяти лет мы должны были создать предприятие полного цикла, как по пищевому, так и по техническому направлению. И уже в этом году должны были закупить оборудование для пищевки. Но из-за введенных санкций планы пришлось корректировать.

Для производства мы планировали закупить европейское оборудование, но сейчас оно недоступно. А то оборудование, которое можно приобрести, несмотря на действующий параллельный импорт, подорожало в 12 раз. Эти расходы выходят за пределы нашего плана.

Поэтому мы приняли решение в этом году все переработать на аутсортинге, а в следующем — закупить оборудование в Китае. Китай является одним из лидеров не только по выращиванию технической конопли, но и по производству необходимого оборудования. В январе планируем поездку на несколько заводов — будем определяться на месте, какой бренд нам подойдет.

Насколько предполагаемые траты выросли на фоне санкций?

— За первый год затраты уже на 30% больше, чем мы предполагали. Уже сейчас понятно, что на проект потребуется больше, чем 2,5 млрд руб., которые мы планировали. Но точную цифру пока назвать сложно.

За счет чего будете решать вопрос с финансированием?

— Как я уже сказал, мы сейчас ведем переговоры с крупной нефтяной компанией, чтобы они не только закупали биотопливо, которое мы планируем производить, но и стали нашими инвестиционными партнерами.

Как и прежде, рассчитываем на господдержку. Сейчас следим за тем, как формируются федеральный бюджет и бюджет Свердловской области, какие программы поддержки агропроизводителей будут действовать в 2023 г. и куда мы сможем заявиться.

Также на Иннопроме нам удалось познакомиться с представителями Фонда развития промышленности и представить свой проект Денису Мантурову, который курирует эту структуру. Ему проект понравился и он дал поручение коллегам, чтобы они плотно за нас взялись. Сейчас смотрим, в какие программы ФРП мы можем войти и какие условия со своей стороны должны для этого выполнить.

Кстати, а со стороны губернатора какая-то поддержка есть? Его эта тема год назад заинтересовала.

— Евгений Владимирович следит за проектом. Мы созванивались, он спрашивал меня о том, как продвигается его реализация. Когда возникла ситуация с полицией, на меня выходили его люди, спрашивали, нужна ли какая-то помощь и не посадят ли меня.

Сколько человек сейчас в штате предприятия и сколько планируете нанять с запуском линии по переработке?

— Пока как такового штата у компании нет, поскольку мы еще не вышли на плановые значения по проекту. Есть исполнители, которые работают по договорам оказания услуг.

К согласованию документов привлекаем юристов, которые работают в фонде «Зеленый Урал». Услуги по вспашке поля, посеву конопли и ее уборке нам на аутсортинге предоставляло АПК Белореченское. Как я уже говорил, переработку в этом году тоже отдали на аутсортинг.

В следующем году, с увеличением объема посева конопли, планируем нанять около 50-60 человек. Из них около 10 будет необходимо для обеспечения работы склада, еще 12 — для линии по переработке сырья.

Площадку для будущего производства уже подобрали?

— Смотрим несколько вариантов. Но делаем ставку на Белоярский район. Когда производство находится рядом с полем — это удобно. И таким образом нам удастся снизить транспортные издержки.

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