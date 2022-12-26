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Российские власти упростят схему продажи русского леса в Китай

Российские власти упростят схему продажи русского леса в Китай
Иллюстрация: vsegda-pomnim.com

В частности, власти решили отменить запрет на транзит пиломатериалов через Казахстан, а вывоз лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» получит приоритет.

#НАЦРЕСУРСЫ#НОВОСТИ
Российские власти упростили вывоз леса за рубеж, пишет «Коммерсантъ». Дополнительные меры помощи, включающие финансирование, приоритетную отправку леса и новые маршруты обсуждались на совещании у министра экономического развития Максима Решетникова. Речь идет об увеличении с 300 до 500 млн руб предельного размера субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции в направлении Китая. 
 
Также будет снят запрет на транзит пиломатериалов через Казахстан. С учетом переориентации экспорта на восток этот зарубежный маршрут очень важен для российских компаний. Изменится порядок движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы. В начале декабря сообщалось, что решение российских властей запретить вывоз сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны, в том числе в Китай, поставило многие предприятия на грань разорения, потому что перенаправить продукцию больше некуда.
 
Минтрансу и РЖД поручено рассмотреть вопрос и о том, чтобы вывоз лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» получил приоритет. Также изменится порядок расчета арендной платы за пользование лесными участками. В 2023 году она временно будет определяться на основании фактической заготовки древесины арендаторами.
 
Российскую деревообрабатывающую отрасль нельзя назвать неприбыльной: нашу березовую фанеру берут даже финны, рассказывал DK.RU. Однако из-за санкций и антисанкций оборудование подорожало в два раза, на рынок сырья массово хлынули китайцы-скупщики. В связи с этим некоторые инвестиционные проекты пришлось отложить до лучших времен. У участников рынка складывается впечатление, что происходит целенаправленное удаление производств из России и превращение нашей страны в сырьевой придаток всего мира. Ведь мы продаем собственный лес, чтобы потом покупать готовую продукцию из него же втридорога, считают эксперты.
Автор: Андрей Широков
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