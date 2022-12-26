Российские власти упростят схему продажи русского леса в Китай

В частности, власти решили отменить запрет на транзит пиломатериалов через Казахстан, а вывоз лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» получит приоритет.

Российские власти упростили вывоз леса за рубеж, пишет «Коммерсантъ» . Дополнительные меры помощи, включающие финансирование, приоритетную отправку леса и новые маршруты обсуждались на совещании у министра экономического развития Максима Решетникова. Речь идет об увеличении с 300 до 500 млн руб предельного размера субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции в направлении Китая.

Также будет снят запрет на транзит пиломатериалов через Казахстан. С учетом переориентации экспорта на восток этот зарубежный маршрут очень важен для российских компаний. Изменится порядок движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы. В начале декабря сообщалось, что решение российских властей запретить вывоз сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны, в том числе в Китай, поставило многие предприятия на грань разорения, потому что перенаправить продукцию больше некуда.

Минтрансу и РЖД поручено рассмотреть вопрос и о том, чтобы вывоз лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» получил приоритет. Также изменится порядок расчета арендной платы за пользование лесными участками. В 2023 году она временно будет определяться на основании фактической заготовки древесины арендаторами.