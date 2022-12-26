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Богатые больше платят: рост тарифов ЖКХ соотнесут с доходами

Богатые больше платят: рост тарифов ЖКХ соотнесут с доходами
Иллюстрация: ufa.rbc.ru

Если 30% населения и более не могут вносить платежи по ЖКХ, то нужно признать, что с тарифами «что-то не то», считают в Госдуме. В комитете по ЖКХ признали, что денег на компенсации нет.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Для того чтобы большая часть граждан могла оплачивать счета, остальная — получать адресные субсидии при увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предлагается учитывать доходы населения, сообщила  глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова. В настоящее время власти страны учитывают лишь уровень инфляции при повышении тарифов, рассказала чиновница.

По словам Булгаковой, если 30% населения и более не могут вносить платежи, то нужно признать, что с тарифами «что-то не то». Она считает, что властям нужно больше принимать во внимание платежеспособность населения. В регионах с отрицательным ростом оплаты ЖКХ цены повышать уже нельзя. Компенсировать нехватку средств следует из федерального бюджета в виде субвенций, отмечает Булгакова.

Поддержали идею в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. При этом там признали, что для реализации инициативы нужно найти дополнительные источники финансирования. Минстрой, в свою очередь, отметил, что увеличение тарифов ЖКХ ограничено предельным индексом в 9%. При этом фактический индекс еще ниже — 6,5–7,87%, помимо этого в стране действуют социальная помощь для ряда категорий.

Министерство строительства и ЖКХ планирует получить доступ к данным умных приборов учета, рассказывал ранее DK.RU. Их предлагают перенести с баланса потребителя на баланс ресурсоснабжающих организаций за счет платежей по ЖКХ.

Автор: Андрей Широков
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