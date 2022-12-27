В Екатеринбурге снова не смогли продать БЦ «Карнеол»

На аукцион по продаже недостроенного бизнес-центра так никто и не заявился. Объект пытались реализовать за 1,14 млрд руб. Это была третья попытка.

Банк «ФК Открытие» снова не смог продать недостроенный бизнес-центр «Карнеол»: на торги, которые были назначены на 26 декабря, не поступило ни одной заявки. Информация об этом появилась на портале «Росэлторг», где ранее было размещено объявление.

Напомним, на торги выставили недостроенное 19-этажное здание, общей площадью 2,5 тыс. кв. м на перекрестке ул. Гоголя и Энгельса и земельный участок в 3,5 тыс. кв. м, на территории которого находится объект. Начальная стоимость лота составляла 1,14 млрд руб.

Как уже писал DK.RU, здание было передано «Открытию» за долги застройщика ЗАО «Карнеол», который был признан банкротом. Бизнес-центр перепроектировали, верхние этажи были переданы под апартаменты, но инвестиционной привлекательности «Карнеолу» это не придало.

Сначала объект пытались продать в 2016 г. за 3,5 млрд руб. Но покупателя для объекта найти не удалось. Вторую попытку финорганизация предприняла в июне текущего года, но она также не увенчалась успехом. По сравнению с июньским объявлением, сейчас стоимость объекта выросла на 140 млн руб.

Ранее DK.RU также писал, что в Екатеринбурге выставили на продажу проект бизнес-центра, который должен появится напротив Театра юного зрителя. Площадь нового 10-этажного здания должна составить 6,5 тыс. кв. м., но может быть увеличена по решению инвестора. Необходимо создать как минимум 19 собственных машиномест. Сейчас на земельном участке находится заброшенная поликлиника. Стоимость проекта — 205 млн руб.