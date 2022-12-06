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В Екатеринбурге продают проект бизнес-центра. Его предлагают построить напротив ТЮЗа

В Екатеринбурге продают проект бизнес-центра. Его предлагают построить напротив ТЮЗа
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В центре города может появиться 10-этажное офисное здание, площадью 6,5 тыс. кв. м. Сейчас на земельном участке находится заброшенная поликлиника. Стоимость проекта — 205 млн руб.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге выставили на продажу проект бизнес-центра, который должен появится напротив Театра юного зрителя. Площадь нового 10-этажного здания должна составить 6,5 тыс. кв. м., но может быть увеличена по решению инвестора. Необходимо создать как минимум 19 собственных машиномест.

Объявление появилось на сайте N1.ru. Судя по опубликованной информации, инвестиционный проект продают за 205 млн руб. Сообщается, что объект будет располагаться в центральной части города и может быть использован в качестве офиса крупной компании или бизнес-организаций. Проектом предусмотрены открытые террасы с головокружительным видом на город, современные архитектурные формы, возможно использование помещений под фитнес-центр, конференц-зал, ресторан/кафе.

Ранее DK.RU писал, что в 2017 г. на участке по адресу Шевченко, 1 планировали построить гостиницу в девять этажей. Тогда сообщалось, что участок выкупила московская компания. Однако во время общественных обсуждений от строительства отказались, местные жители выступили против проекта.

В июле стало известно, что мэрия намеревалась внести изменения в карту градостроительного зонирования, после чего в границах участка закрепят функцию здравоохранения. Начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов объяснял, что комиссия по землепользованию и застройке приняла такое решение, поскольку на этой территории расположено руинированное здание бывшей поликлиники.

Читайте также на DK.RU о том, что банк «Открытие» третий раз выставил на продажу недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который находится в центре Екатеринбурга. Согласно объявлению, опубликованному на портале «Росэлторг», недостроенный объект намерены продать за 1,14 млрд руб. Торги назначены на 26 декабря.

Автор: Елизавета Порошина
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