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Минфин пока не определился с позицией по налогам для уехавших

Минфин пока не определился с позицией по налогам для уехавших
Автор фото: Антон Силуанов. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Ведомство пока не спешит с заявлениями о росте налогов для тех, кто уехал из России, но продолжает работать удаленно. Минфин хочет избегать негативных стимулов.

#ЭМИГРАЦИЯ#УДАЛЕНКА#НОВОСТИ

Минфин пока не решил, как поступить с налогообложением россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать удаленно, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Cейчас в ведомстве рассматривают предложения депутатов об отмене льготных налоговых режимов для тех, кто покинул страну.

Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией, — сказал министр (цитата по РИА Новости).

Накануне о разработке поправок, согласно которым нерезиденты не смогут работать в режиме самозанятых и платить налоги по ставке 4-6%, сказал замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Что касается повышения налога для нерезидентов — ИП, по мнению Исаева, налог должен быть таким же, как по трудовым договорам (30%), иначе люди начнут массово переходить на гражданско-правовые договоры.

Споры о налогах для уехавших ведутся уже несколько месяцев, пока единой позиции по этому вопросу в правительстве нет, сообщал DK.RU.

 

Автор: Андрей Пермяков
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