Минфин пока не определился с позицией по налогам для уехавших

Ведомство пока не спешит с заявлениями о росте налогов для тех, кто уехал из России, но продолжает работать удаленно. Минфин хочет избегать негативных стимулов.

Минфин пока не решил, как поступить с налогообложением россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать удаленно, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Cейчас в ведомстве рассматривают предложения депутатов об отмене льготных налоговых режимов для тех, кто покинул страну.

Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией, — сказал министр (цитата по РИА Новости).