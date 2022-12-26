В Госдуме хотят отменить льготные налоговые режимы для уехавших самозанятых и ИП

Депутаты хотят запретить уехавшим россиянам быть самозанятыми, которые платят налоги по ставке 4-6%, и ИП на льготном налогообложении.

В Госдуме готовят поправки, согласно которым нерезиденты не смогут работать в режиме самозанятых и платить налоги по ставке 4-6%, об этом «Интерфаксу» сказал замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Они же предусматривают рост налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей.

Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить, — сказал Исаев агентству.

Согласно разрабатываемым поправкам, уехавшие из России «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве».