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В Госдуме хотят отменить льготные налоговые режимы для уехавших самозанятых и ИП

В Госдуме хотят отменить льготные налоговые режимы для уехавших самозанятых и ИП
Иллюстрация: Пресс-служба Госдумы

Депутаты хотят запретить уехавшим россиянам быть самозанятыми, которые платят налоги по ставке 4-6%, и ИП на льготном налогообложении.

#ЭМИГРАЦИЯ#УДАЛЕНКА#НОВОСТИ

В Госдуме готовят поправки, согласно которым нерезиденты не смогут работать в режиме самозанятых и платить налоги по ставке 4-6%, об этом «Интерфаксу» сказал замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Они же предусматривают рост налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей. 

Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить, — сказал Исаев агентству.

Согласно разрабатываемым поправкам, уехавшие из России «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве».

Что касается повышения налога для нерезидентов — ИП, по мнению Исаева, налог должен быть таким же, как по трудовым договорам (30%), иначе люди начнут массово переходить на гражданско-правовые договоры.
 
О разработке поправок к законодательству, которые предусматривают отмену льготных налоговых режимов для уехавших россиян, в воскресенье написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Параллельно разрабатывается законопроект о запрете удаленной работы в ряде отраслей, прежде всего в госсекторе, информационной и транспортной безопасности.
 

 

Автор: Андрей Пермяков
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