Когда российские власти отменят удаленку, и как к этому готовиться

Анна Устюшенко, INTELLECT: «Риторика о том, что удаленка из-за рубежа противоречит законодательству, ведется уже давно. Лодку раскачивает Минтруд РФ». Что пока препятствует ее отмене, — на DK.RU.

12 декабря один из самых известных и влиятельных специалистов по рекрутингу и хантингу на российском рынке Алена Владимирская написала пост в соцсети «ВКонтакте» о том, что, по ее мнению, удаленка, позволяющая работать не из России, в ближайшие месяцы будет практически уничтожена. Государство всерьез озабочено утечкой и невозвращением мозгов и тем, что уехавшие, но зарабатывающие в России, более полугода тратят деньги за ее пределами, развивая соседние страны.

С большой вероятностью само государство никаких карающихся механизмов против «удаленщиков» вводить не будет. Оно эту черную работу переложит на плечи компаний и налоговой. Для компаний будет введена повышенная налоговая ставка для «удаленщиков» за пределами России. Для них самих будет еще больше усложнен процесс вывода денег, введут повышенные налоги и возможно, будет более короткий срок потери резидентства, — отмечает Алена Владимирская.

По словам эксперта, запрет уже проверяется на крупных кампаниях: Сбере, ГПМ, Яндексе. О нем начали очень активно говорить в ВК и ВТБ. Депутаты же выполняют «партзадание» — готовят почву.

14 декабря сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об ограничениях на удаленную работу для уехавших за границу россиян.

DK.RU попросил Анну Устюшенко, партнера, руководителя группы практик «Коммерческое и трудовое право» юридической фирмы INTELLECT, прокомментировать ситуацию вокруг возможной отмены удаленки:

— На данный момент законопроекта, который можно было бы оценить, в Госдуме нет. Поэтому давать оценку можно только словам г-на Клишаса, который обозначил, что запрет на удаленную работу будет введен для работников наиболее чувствительных отраслей — таких, как госсектор, транспортная и IT-безопасность.

Отмечу, что Клишас не уточнил, в какие именно нормативные акты планируются изменения. А это очень важный вопрос. Поскольку право на удаленную работу сейчас зафиксировано в Трудовом кодексе РФ, то и ограничение этого права должно быть отражено в ТК.

Вообще, риторика о том, что удаленка из-за рубежа противоречит законодательству, ведется уже давно. Лодку в этом направлении раскачивает Минтруд РФ, считая, что трудовое законодательство действует исключительно на территории РФ, а потому находящиеся за рубежом физлица не могут иметь статус работников.

Так, в письме от 16.01.2017 г. № 14-2/ООГ-245 ведомство следующим образом аргументирует свою позицию: «Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с гражданином Российской Федерации, с иностранным гражданином или лицом без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность за пределами территории Российской Федерации, так как, учитывая положения статьи 312.3 Кодекса об обязанности работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников, а также положения статьи 13 Кодекса о том, что федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории Российской Федерации, обеспечение работодателем безопасных условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами Российской Федерации, не представляется возможным».

Более того, в письме от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578 Минтруд РФ указывает, что сотрудничество с лицами, находящимися за границей, следует осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений.

Основной посыл ведомства сводится к двум статьям ТК РФ: ст. 13, в силу которой федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории Российской Федерации. И ст. 312.3 ТК РФ об обязанности работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников.

Однако практика пока игнорирует позицию Минтруда РФ и позволяет заключать трудовые договоры с лицами, находящимися за границей, оставлять в силе договоры с теми, кто уехал за рубеж после объявления мобилизации.

Основанием для таких решений является то, что:

— ТК РФ прямо не содержит запрета;

— письма Минтруда не являются нормативно-правовыми актами;

— Минфин РФ и суды придерживаются иной позиции (см. письма от 01.08.2018 №03-04-06/54321, от 08.05.2019 №03-04-05/33559, определение Московского областного суда от 28.09.2020 по делу №33-24474/2020).

Но вернемся к анонсированному запрету. Если предположить, что законопроект обретет соответствующий статус, возникает несколько серьезных препятствий для реализации задумки.

Во-первых, введение запрета на дистанционную работу из-за рубежа для работников ряда отраслей спорит с принципом недопустимости дискриминации.

Во-вторых, нужно будет обозначить четкие границы, какие именно работники будут относиться к «обеспечивающим транспортную и IT-безопасность». В ситуации ограничения прав должен быть четкий и недвусмысленный перечень тех, кто подпадает под запрет. Однако его выработка требует большой работы и времени. В спешке создать что-то внятное вряд ли получится.

В-третьих, менять нужно будет не только положения о дистанционной работе. Законодателю потребуется создать механизм расторжения трудовых договоров, заключенных на законных основаниях. Какой? Неизвестно. Имеющиеся в Кодексе основания расторжения трудового договора (по независящим от сторон основаниям — ст. 83 ТК РФ, вследствие нарушения правил заключения трудового договора — ст. 84 ТК РФ) не подходят для обязывания работодателя расторгнуть трудовой договор с дистанционным работником.

По мнению Алены Владимирской, широкой реализации инициативы по отмене удаленки для уехавших пока мешает отсутствие данных:

Сейчас налоговая приходит в компанию и говорит: «Дайте список всех зарубежных «удаленщиков». А компания в ответ: «А мы не знаем где он — в Пскове у бабушки, или в Тбилиси. Государству нужно еще 3–4 месяца, чтоб на базе существующих госцифровых ресурсов (кто там удобству Госсуслуг годами радовался?) сделать такое отслеживание, и что самое важное — подвести под него юридическую базу на другое налогообложение.

По прогнозу эксперта, с этой задачей власти справятся во втором квартале 2023 г. В связи с чем она рекомендует:

Если вы сейчас живете не в России, но зарплату получаете в российской компании, вам надо понимать, что в ближайшее время вы с большой вероятностью столкнетесь с дилеммой: компания пришлет вам письмо: либо в течение двух недель вы возвращаетесь в Россию и начинаете работать в комбо-формате (офис и дом), или вас уволят. Никаких пособий по сокращению в этом случае выплачено не будет. И это законно. Если вы живете в России и собираетесь искать работу, то должны понимать, что во втором квартале рынок вакансий сильно поменяется. И будет «турбулентить». Учитывайте это при стратегии трудоустройства.

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