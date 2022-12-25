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Володин предложил повысить налоги для уехавших из России и лишить их льгот

Володин предложил повысить налоги для уехавших из России и лишить их льгот
Иллюстрация: Пресс-служба Госдумы

«До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами». В Госдуме снова хотят взвалить на уехавших повышенное налоговое бремя.

#НОВОСТИ

В Госдуме работают над законопроектом о повышенной ставки налогообложения для тех, кто покинул страну, сообщил в своем телеграм-канале спикер парламента Вячеслав Володин. По его мнению, неправильно давать преференции и льготы тем, кто уехал, чтобы они вернулись обратно, и повысить налоги и отменить льготы для них будет справедливо.

Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких. Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны, — написал он.

Заявления о намерении повысить налоги для уехавших и усложнить им жизнь иным способом в парламенте делают далеко не впервые. Так, в начале декабря член Совфеда Андрей Клишас заявил, что им могут ограничить удаленную работу в российских компаниях. Позднее он подтвердил, что разрабатывается законопроект о запрете удаленной работы в ряде отраслей, прежде всего в госсекторе, информационной и транспортной безопасности.

Автор: Андрей Пермяков
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