«Не упали, а приросли на 1,5%». Глава УТПП заявил, что экономика Урала выросла в 2022 г.

По словам Андрея Беседина, в топе стран-партнеров уральского бизнеса — Китай, Турция, и Индия, а в следующем году география зарубежного сотрудничества будет расширяться в страны Центральной Азии.

Несмотря на санкции и трансформационные изменения, экономика Свердловской области в 2022 г. продолжила расти. Как сообщил на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, это связано с «боевитостью» уральских предпринимателей.

В целом по экономике региона мы не только не упали, но у нас и прирост к 2021 году. Мы выросли немного, всего на 1,5%, но у многих регионов и этого не получилось. В базисе Урала такие предприятия, которые востребованы во всем мире и «боевитости» наших предпринимателей стоит поучиться, — цитирует Андрея Беседина JustMedia.ru.

Эксперт отметил, что на фоне внешнеэкономической ситуации изменился топ стран-партнеров Свердловской области. Раньше такими странами были Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, США. Сейчас — это Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан.

В следующем году начнем изучать страны ближнего востока – это для нас пока незнакомая территория, но думаю будем присматриваться к ОАЭ и Саудовской Аравии. Планируется расширение географии сотрудничества в страны Центральной Азии. В частности, в планах — усилить партнерство с Узбекистаном и Таджикистаном, найти новых партнеров в Африке и Южной Америке, — рассказал Андрей Беседин.

Он также назвал отрасли, которые больше всего пострадали от западных санкций. Сильнее всего «досталось» сфере услуг, которая до конца не успела оправиться от последствий пандемии, а также туризму и событийно-развлекательному бизнесу. Устойчивее всех оказались машиностроение и компании, которые связаны с цифровыми технологиями.

Между тем, как ранее сообщал DK.RU, у четверти свердловчан в 2022 г. упали доходы. В ходе исследования hh.ru, чаще всего об этом говорили представители сферы автомобильного бизнеса — 35% участников исследования из этой отрасли. Также доходы упали у специалистов из сфер консультирования и продаж (по 31%), туризма и сегмента HoReCa (30%), медицины, фармацевтики, маркетинга, рекламы и PR (по 29% из числа опрошенных из этой сферы).

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