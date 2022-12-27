Работодатели оставили без корпоратива почти половину работающих уральцев

Среди причин отказа от мероприятия — отсутствие праздничного настроения и бюджета. Корпоративы состоялись только у 38% жителей УрФО, опрошенных hh.ru.

В этом году Уральский федеральный округ оказался территорией, где сотрудники компаний чаще других участвуют в предновогодних праздничных мероприятиях вместе с коллегами. Согласно результатам исследования HeadHunter, 38% опрошенных жителей заявили, что в их компании пройдет корпоратив. В других федеральных округах показатель более скромный.

Еще 44% опрошенных работников уральских компаний отметили, что новогоднего корпоратива у них в этом году не будет: 35% участников опроса рассказали, что и не планировали такое мероприятие, еще 9% респондентов рассчитывали на праздник с коллегами, но его отменили. Остальные участники затруднились ответить на вопрос.

В компаниях, в которых отменили корпоратив, в 30% случаев это решение сотрудникам никак не объяснили. Еще 24% респондентов связали отмену мероприятия с отсутствием праздничного настроения в коллективе, 22% — с отсутствием бюджета. Помимо этого 15% опрошенных ответили, что их компании решили сэкономить на корпоративе, и выплатить сотрудникам премии, еще 6% решили направить сэкономленные деньги на благотворительность.

В прошлом году DK.RU писал, что, несмотря на пандемию, корпоративы решили провести многие свердловские компании. Согласно результатам опроса, который провели HeadHunter и Зарплата.ру, только 18% респондентов отметили, что в их компании не намерены проводить праздник в честь 2022 г.

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