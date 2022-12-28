Компании перебираются в офисы поменьше. Места зарубежных компаний занимают российские

Активность на рынке офисной недвижимости в столице стала минимальной за семь лет и в основном формировалась за счет переездов арендаторов, чаще всего локальных подразделений международных компаний.

По итогам 2022 г. в Москве суммарно будет сдано и продано около 1 млн кв. м офисной недвижимости — это в 1,5 раза меньше прошлогоднего показателя и минимум с 2015 г., пишет «Коммерсантъ» на основе данных CORE.XP. При этом, как выяснили в компании Remain, в декабре на офисном рынке столицы были заключены сделки совокупным объемом не менее 300 тыс. кв. м. То есть в декабре будет заключена почти треть от совокупного объема сделок.

Эксперты объясняют резкий рост декабрьских показателей с отложенным спросом и активностью госкомпаний, роль которых на рынке офисов возросла. Зачастую локальные подразделения зарубежных компаний, уходящих с рынка, сокращают штат и переезжают в офисы меньшей площади, иногда сокращая расходы на аренду на 70–90%, указывает гендиректор Remain Дмитрий Клапша.

Читайте также на DK.RU >>> В Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимости

В основном сделки на офисном рынке происходят благодаря переездам компаний, а 80% спроса пришлось на готовые офисы, говорит руководитель отдела услуг собственникам CORE.XP Кирилл Бабиченко. Уход крупных зарубежных концернов привел к освобождению премиальных офисов, в которые теперь зачастую переезжают крупные российские компании, которые снимают их с дисконтом.

В целом, по оценке CORE.XP, на рынке офисов Москвы пустует 11% площадей против 7,6% годом ранее, а в сегменте высокобюджетных объектов — с 3,9% до 23,9%. В классе В динамика за год оказалась несущественной: вакантность выросла на 1,7 п.п., до 8,7%.