ЖСК «Георгиевский» вновь проиграл суд ФСБ

Получившие разрешения на строительство в 2017 г. и вложившие десятки миллионов рублей в инфраструктуру пайщики проигрывают силовикам в суде уже второй раз. Наложен запрет на застройку части поселка.

ЖСК «Георгиевский» проиграл ФСБ суд по застройке участков в Истоке. Ранее 17 га земли были выделены бюджетникам и многодетным семьям под застройку, но ФСБ не выдало разрешение на возведение там жилья — совсем рядом расположен военный объект. Как пишет «РБК Екатеринбург», новые обременения были установлены через несколько лет после того, как земли были вовлечены в хозяйственный оборот.

Земли в безвозмездное пользование были переданы ЖСК «Георгиевский» (созданному в 2015 г.) в 2017 г. Тогда пайщики получили разрешения на строительство, в том числе от Росгвардии и Росавиации, вложили около 50 млн руб. в создание инфраструктуры. Как писал DK.RU, ранее выделенные земли были поделены на 83 участка. В октябре 2019 г. мэрия Екатеринбурга утвердила план застройки поселка индивидуальными домами (общая площадь жилья — 15 тыс. кв. м). Участники кооператива выполнили за свой счет разметку и отсыпку дорог, начали закупать строительные материалы.

Но в 2020 г. ФСБ выпустила распоряжение об ограничении использования нескольких участков, так как они попадали в защитную зону военного объекта. Было заявлено, что построенные дома могут создавать индустриальные и радиопомехи, мешать нормальному функционированию стратегического объекта. Силовики запретили застраивать часть поселка.

Первый суд пайщики проиграли, Верх-Исетский районный суд отказался признавать распоряжение ФСБ незаконным. Апелляционная инстанция вынесла такое же решение. Люди заявляют, что чиновники на их жалобы никак не реагируют, ссылаясь на то, что дело находится вне зоны их компетенции.

В «Дом.РФ» говорят, что пытаются наладить переговорный процесс с участием регионального минстроя и представителей спецслужбы.

В 2017 году, на момент вовлечения земельного участка в оборот, ограничения или обременения на него не были зарегистрированы. Ограничения были установлены в июне 2020 года. В настоящее время «Дом.РФ» совместно с УФСБ России по Свердловской области и министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проводит работу по урегулированию сложившейся ситуации. В частности, с целью недопущения социальной напряженности специалисты «Дом.РФ» находятся в постоянном контакте с членами ЖСК «Георгиевский». Также «Дом.РФ» неоднократно обращался в УФСБ России по Свердловской области и министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о проведении совместного совещания. До настоящего времени его дата не определена, — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

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