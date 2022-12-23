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ТРЦ «Гринвич» не получит $94,4 тыс. от Massimo Dutti

ТРЦ «Гринвич» не получит $94,4 тыс. от Massimo Dutti
Иллюстрация: DK.RU

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу управляющей компании «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев «Гринвича») к очередному бренду группы Inditex.

#РИТЕЙЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Заседание суда по иску компании «Итс-групп» к магазину Massimo Dutti состоялось 21 декабря. Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» рассчитывала получить с бренда $94,4 тыс. Однако Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу.

До этого управляющей компании «Гринвича» не удалось взыскать 20,8 млн руб. с других брендов группы Inditex — Oysho и Pull&Bear. Они работали в ТРЦ до марта 2022 г.

Впереди — суды с ООО «Бершка СНГ» (Bershka) и ООО «Зара хом СНГ» (Zara). Разбирательства назначены на январь 2023 г.

Напомним, что в декабре «Гринвич» отсудил $152,8 тыс. у МФК «Джамилько» — бывшего дистрибьютора марки Marc O'Polo.

Ранее DK.RU сообщил о завершении противостояния «Гринвича» с Н&М. ТРЦ пытался через суд взыскать с магазина шведского бренда упущенную выгоду в размере 28 млн руб. В октябре стороны заключил мировое соглашение.

Автор: Виктория Говорковская
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