«Гринвич» отсудил долг у бывшего дистрибьютора Marc O'Polo в размере $152,8 тыс.

Изначально речь шла о $135 тыс. Это не первое удовлетворенное судом исковое заявление к данному дистрибьютору. Речь идет о долгах, накопленных за период пандемии.

Компания «Инвестторгстрой», которая принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому, взыскала с дистрибутора одежды МФК «Джамилько» $152,8 тыс. за долги по арендной плате магазина Marc O'Polo, из которых $109 тыс. — основной долг по арендной плате, а более $43,7 тыс. — неустойка, начисленная с 27 марта 2020 г. по 2 декабря 2022 г.

Напомним, что владельцы «Гринвича» изначально пытались взыскать с бывшего дистрибьютора Marc O'Polo $135 тыс. Сам бренд Marc O'Polo не имеет отношения к долгам дистрибьютора и не несёт финансовую ответственность за долги по аренде площади в ТРЦ «Гринвич».

«Бренд Marc O’Polo открыл российское представительство в 2021 г. Дистрибьютор «ДжамильКо» развивал бренд на территории России по франшизе и, после сделки, активы были переданы материнской компании. Бренд не имеет отношения к долгам дистрибьютора и не несёт финансовую ответственность за долг по аренде торговой площади в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. ООО «Марк О’Поло Рус» и МФК «Джамилько» действуют независимо друг от друга», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

Это не первое исковое заявления «Гринвича» к «Джамилько». Осенью суд вынес три решения по искам, касающихся арендной платы в период пандемии магазинов DKNY, Timberland и New Balance, которые ранее работали в торговом центре. Суммарно компания отсудила порядка $130 тыс. у «Джамилько». На сегодняшний день магазины прекратили свою работу в ТРЦ.

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