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ТРЦ «Гринвич» не удалось взыскивать деньги с Oysho и Pull&Bear

ТРЦ «Гринвич» не удалось взыскивать деньги с Oysho и Pull&Bear
Иллюстрация: DK.RU

29 ноября Арбитражный суд Москвы прекратил производство по искам управляющей компании «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич») к магазинам группы Inditex.

#РИТЕЙЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

УК торгового центра инициировала судебные разбирательства с ООО «Ойшо СНГ» и ООО «Пулл энд беар СНГ» в августе 2022 г. Она планировала взыскать с брендов группы Inditex (Zara Home, Bershka, Stradivarius, Oysho), магазины которых работали в «Гринвиче» до марта, арендные платежи на сумму в 20,8 млн руб.  

Судьба исков к другим маркам станет понятна в ближайшие два месяца. Судебные разбирательства с ООО «Страдивариус СНГ» (Stradivarius) и ООО «Массимо Дутти» (Massimo Dutti) пройдут в декабре, с ООО «Бершка СНГ» (Bershka) и ООО «Зара хом СНГ» (Zara) — в январе 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил о завершении противостояния «Гринвича» с Н&М. ТРЦ пытался через суд взыскать с магазина шведского бренда упущенную выгоду в размере 28 млн руб. В октябре стороны заключил мировое соглашение.

Напомним, что в этом году «Гринвич» также подал два иска к Starbucks из-за долга в 6,2 млн руб. (сеть прекратила работать в России 8 марта). Кроме того, владельцы ТЦ пытаются взыскать $135 тыс. с дистрибьютора одежды «Джамилько» на сумму $135 тыс. Речь идет о долгах за арендную плату магазина Marc O'Polo.  

Автор: Виктория Говорковская
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