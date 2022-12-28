Даже эффективное импортозамещение снижает уровень жизни в стране — исследование

Экономике приходится отвлекать трудовые ресурсы на замещение импорта и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне. Ни одна попытка импортозамещения за 200 лет в мире не сработала.

Даже если политика импортозамещения в стране реализуется эффективно, уровень жизни снижается, так как экономике приходится отвлекать трудовые ресурсы на замещение импорта и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне. Это следует из статьи экономистов департамента исследований и прогнозирования Банка России Марии Лымарь, Александра Реентовича и Андрея Синякова, опубликованной в декабрьском номере научного журнала «Вопросы экономики».

Эксперты построили несколько сценариев развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения инвестиционных и потребительских товаров: нейтральный, пессимистичный и оптимистичный. Они выяснили, что производство потребительских товаров происходит эффективнее, а издержки на производство инвестиционных товаров замедляют восстановление уровня жизни даже при оптимистическом развитии событий. Если же замещение импорта происходит неэффективно и для инвестиционных, и для потребительских товаров, экономика «проедает капитал» и деградирует.

Результаты исследования могут быть полезны, чтобы «реалистично понимать варианты развития экономики в новых условиях», указывают экономисты. Их работа также пригодится при анализе последствий «зеленого перехода» в сырьевых экономиках.

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Уже 200 лет экономическая парадигма в мире такова, что страны продают товары, которые умеют производить хорошо и в большом количестве, и покупают те, которые хорошо производят другие страны, при этом попытки государств провести полное импортозамещение проваливались, говорит директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.