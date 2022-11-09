Эксперт ВШЭ: «экономика вчерашнего дня» приведет Россию к потере человеческого капитала

Экономист пояснил, как санкции, контрсанкции и импортозамещение приводят к быстрому упрощению технологий и перераспределению человеческого капитала.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон предупредил о риске ухода в «экономику вчерашнего дня». Приведут к этому санкции, контрсанкции и курс на импортозамещение при ограничении доступа к технологиям.

В статье «Человеческий капитал в эпоху санкций и контрсанкций: некоторые перераспределительные последствия» для последнего выпуска научного журнала Новой экономической ассоциации (входит в перечень ВАК) Гимпельсон объясняет, что сочетание жестких санкций, контрсанкций и идей почти полного импортозамещения провоцирует сильный шок для человеческого капитала в России, который вынужден будет адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо формировавшейся с 1990-х годов открытой рыночной экономики.

Адаптация и к санкциям, и к контрсанкциям приводит к повсеместному распространению более простых и старых технологий. Пример тому — анонсированное в России производство автомобилей без подушек безопасности и с двигателем без требований к экологичности класса «Евро-0». Сейчас АвтоВАЗ вновь начал выпускать Lada Granta с двумя обязательными подушками безопасности, но пока по-прежнему без антиблокировочной системы колес при торможении и системы боковой устойчивости, их концерн надеется вернуть в комплектацию в 2023 г.

На фоне происходящего человеческий капитал перераспределяется, это касается и технологий, и науки.

В итоге можно ожидать потери значительной части человеческого капитала, созданного для использования в условиях открытой экономики, встроенной в глобальные цепочки, — прогнозирует эксперт.

В основном негативное влияние проявляется по следующим направлениям:

недоиспользование накопленных знаний и навыков вследствие технологического упрощения экономики;

переход ключевой роли в создании и адаптации человеческого капитала от конкурентоспособных и эффективных к тем, кто проигрывал в рамках глобальной и открытой конкуренции.

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Эксперт подчеркивает, что в процессе адаптации человеческого капитала участвуют учебные заведения, бизнес и государство. Усугубят проблему отсутствия передовых технологий, по оценке Гимпельсона, ограничения для российской науки.

Академическая мобильность, которая позволяет обмениваться новыми знаниями и приносить их в Россию, фактически заблокирована. Доступ к передовой научной инфраструктуре — оборудованию, приборам, реактивам, программному обеспечению — невероятно затрудняется, — пишет эксперт, добавляя, что «деградация науки естественным образом ведет к деградации образования».

Профессор Университета Помпеу Фабра в Барселоне, до недавнего времени ректор РЭШ Рубен Ениколопов согласен с тем, что Россию ждет «примитивизация» экономики, а ограничивающие технологии санкции — это «удушающий прием». Экономист подчеркнул также, что отменить эмбарго на поставки товаров и вернуть логистические цепочки легче, чем вернуть уехавших людей.

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