Студентов обяжут посещать идеологические уроки «О российской государственности»

Курс должен создать у студентов «ценностное ядро» и позволит понять, почему «надо ценить и беречь государство», воспринять «уникальность нашей страны, наш опыт борьбы с внешними захватчиками».

Студентов ждет курс основ российской государственности, разработанный в администрации президента. Кураторы проекта «Основы и принципы российской государственности» — бывшие подчиненные первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко в «Росатоме»: глава президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин, сообщает Коммерсантъ. Основами курса станут наработки проекта «ДНК России» и «пентабазис»: патриотизм, доверие власти, согласие, традиции и созидание, заявленный в программной статье Харичева.

Главным идеологом источники издания называют Полосина, который получил известность как политтехнолог при Владиславе Суркове, был научным сотрудником факультета политологии МГУ, а сейчас возглавляет кафедру управления наукоемкими отраслевыми региональными проектами НИЯУ МИФИ и преподает в ВШЭ. Конкретное наполнение курса неясно, но Полосин, как следует из его выступлений, стоит на почвеннических позициях, а суть «третьего пути» России между Востоком и Западом видит в жизни «для другого». Задача курса улучшение жизни людей, с учетом того, что «государство выделяет на обучение деньги налогоплательщиков».

Завкафедры политических наук СГУ Александр Вилков, один из разработчиков программы, считает, что курс должен создать у студентов «ценностное ядро», которое будет восприниматься как аксиома. Студенты, по его словам, должны «оценить значимость государства российского», понять, почему «надо ценить и беречь этот важнейший институт», воспринять «уникальность нашей государственности, наш опыт борьбы с внешними захватчиками, общинный опыт и так далее».

Методички по курсу «Основ» должны быть готовы к февралю-марту 2023 г. К январю 2023 г. создаются федеральные центры подготовки, которые к началу нового учебного года должны выпустить шесть тысяч преподавателей высшей школы. Студенты негуманитарных специальностей будут изучать «Основы» один год, историки и политологи — все время обучения. Новый идеологический курс не может не вызвать ассоциаций с «Кратким курсом истории ВКП(б)» и научным коммунизмом, но это часть тренда: как раз сегодня стало известно, что Минобороны поддержало идею вернуть начальную военную подготовку в 10–11 классы школ, а на должности военруков готовить участников боевых действий в Украине.

Как учить детей не зубрить факты, а применять научный и критический подход, то есть собирать и проверять информацию, анализировать ее, делать выводы и на основе этого принимать решения? На страницах DK.RU об этом рассуждают эксперт в сфере школьного образования Полина Мальцева, основатель и автор курсов для родителей Polina_education, а также Ольга Кузьмина, профессор Российской экономической школы.