Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.11
60,97
60,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Студентов обяжут посещать идеологические уроки «О российской государственности»

Студентов обяжут посещать идеологические уроки «О российской государственности»
Иллюстрация: kp.ru

Курс должен создать у студентов «ценностное ядро» и позволит понять, почему «надо ценить и беречь государство», воспринять «уникальность нашей страны, наш опыт борьбы с внешними захватчиками».

#НОВОСТИ

Студентов ждет курс основ российской государственности, разработанный в администрации президента. Кураторы проекта «Основы и принципы российской государственности» — бывшие подчиненные первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко в «Росатоме»: глава президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин, сообщает Коммерсантъ. Основами курса станут наработки проекта «ДНК России» и «пентабазис»: патриотизм, доверие власти, согласие, традиции и созидание, заявленный в программной статье Харичева.

Главным идеологом источники издания называют Полосина, который получил известность как политтехнолог при Владиславе Суркове, был научным сотрудником факультета политологии МГУ, а сейчас возглавляет кафедру управления наукоемкими отраслевыми региональными проектами НИЯУ МИФИ и преподает в ВШЭ. Конкретное наполнение курса неясно, но Полосин, как следует из его выступлений, стоит на почвеннических позициях, а суть «третьего пути» России между Востоком и Западом видит в жизни «для другого». Задача курса улучшение жизни людей, с учетом того, что «государство выделяет на обучение деньги налогоплательщиков».

Завкафедры политических наук СГУ Александр Вилков, один из разработчиков программы, считает, что курс должен создать у студентов «ценностное ядро», которое будет восприниматься как аксиома. Студенты, по его словам, должны «оценить значимость государства российского», понять, почему «надо ценить и беречь этот важнейший институт», воспринять «уникальность нашей государственности, наш опыт борьбы с внешними захватчиками, общинный опыт и так далее».

Методички по курсу «Основ» должны быть готовы к февралю-марту 2023 г. К январю 2023 г. создаются федеральные центры подготовки, которые к началу нового учебного года должны выпустить шесть тысяч преподавателей высшей школы. Студенты негуманитарных специальностей будут изучать «Основы» один год, историки и политологи — все время обучения. Новый идеологический курс не может не вызвать ассоциаций с «Кратким курсом истории ВКП(б)» и научным коммунизмом, но это часть тренда: как раз сегодня стало известно, что Минобороны поддержало идею вернуть начальную военную подготовку в 10–11 классы школ, а на должности военруков готовить участников боевых действий в Украине.

Как учить детей не зубрить факты, а применять научный и критический подход, то есть собирать и проверять информацию, анализировать ее, делать выводы и на основе этого принимать решения? На страницах DK.RU об этом рассуждают эксперт в сфере школьного образования Полина Мальцева, основатель и автор курсов для родителей Polina_education, а также Ольга Кузьмина, профессор Российской экономической школы.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 летЛедовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 лет
  • На Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зонойНа Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зоной
  • Авторынок России рухнул в октябре на 63%Авторынок России рухнул в октябре на 63%
  • Прощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры ШатуноваПрощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры Шатунова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.