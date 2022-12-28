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Генплан-2045 выставлен на обсуждение в Екатеринбурге

ул. Пушкина в Екатеринбурге
ул. Пушкина в Екатеринбурге. Иллюстрация: DK.RU

Предложения и замечания принимаются до 10 февраля. Исходя из проекта, город не отказывается от новых веток метро, но огромную роль в перевозке людей будут играть трамваи.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В Екатеринбурге начали обсуждать проект Генплана до 2045 г., накануне его вынесли на общественные обсуждения. Прием предложений и замечаний продлится до 10 февраля 2023 г. Экспозиция проекта будет проводиться до 18 января в зданиях администраций районов город, сам проект Генплана опубликован на сайте мэрии.

В пояснительной записке сказано, что демографический прогноз предполагает рост численности населения Екатеринбурга к 2045 г. до 1,9 млн человек. Жилфонд при этом должен увеличиться более чем в два раза, с 42 млн кв. м до 85,7 млн кв. м., аэропорт Кольцово пережить очередную реконструкцию, с расширением терминала и обслуживающей инфраструктуры.

В проекте Генплана не исключается появление новых линий метрополитена, предполагается строительство ветки от ст. Янтарная в районе ВИЗ-Правобережный до Каменных Палаток, а также ветки от Академического до Шарташской. Над землей предполагается строительство дублера проспекта Космонавтов.

Большую роль в перевозке людей должен играть трамвай. В проекте предусмотрены новые ветки в Академический, Солнечный, Новокольцовский, Завокзальный. При этом предполагается ликвидация 11 трамвайного маршрута на Зеленый остров, прозванный горожанами маршрутом на «Кубу».

Ранее стало известно, что теперь кассиры-контролеры «Свердловской пригородной компании» в регионе оснащены видеорегистраторами, способными хранить информацию 30 дней. Специалистам переданы 163 персональных устройства «Дозор-78» и 34 терминала для зарядки, архивирования и хранения данных. Видеорегистраторы «Ростелекома» предназначены для мобильных кассиров-контролеров, которые работают в вагонах пригородных поездов. 

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Автор: Александра Клименко
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