Куда инвестировать в Екатеринбурге? Изучаем генплан развития города и агломерации

Екатеринбург стал пилотной площадкой по подготовке новых документов городских агломераций. Екатеринбургская агломерация станет образцом при разработке стратегических документов развития до 2030 года.

Планы о совместном развитии городов, тесно связанных между собой территориально и экономически, обсуждаются последние 20 лет. Недавно принятые документы федерального уровня повысили интерес к этой теме. Именно поэтому в октябре в Екатеринбурге прошла специальная стратегическая сессия. Фонд «Центр стратегических разработок» провел сессии на трех пилотных площадках для формирования методики, которая станет образцом при разработке долгосрочных документов развития агломераций до 2030 г. DK.RU поговорил с заместителем начальника департамента экономики Администрации Екатеринбурга Ольгой Ивановой, чтобы понять, что представляет собой план совместного развития муниципалитетов агломерации (их в составе Екатеринбургской агломерации 14), и как он может помочь региональному бизнесу.

Как идет становление Екатеринбургской агломерации? Какие вопросы сейчас в повестке?

— Наша агломерация включена в перечень пилотных площадок, для которых разрабатывается новый вид документа — «Долгосрочный план социально-экономического развития агломерации». Одновременно идет работа над реализацией межмуниципальных проектов, перечень которых был утвержден Координационным советом агломерации на ИННОПРОМе в 2021 г. Вопросов в ходе работы встает довольно много. В основном они связаны с уточнением финансовых и территориальных ресурсов, этапов работ и их содержанием. Проекты из этого перечня легли в основу «Долгосрочного плана».

Одним из ключевых проектов является «Наземное метро». Он получил самый широкий отклик в СМИ. Суть проекта — в организации регулярных железнодорожных перевозок внутри Екатеринбурга: создание ж/д-кольца. Юго-Западный кольцевой маршрут должен пройти по активно развивающимся жилым районам на юге и юго-западе города. В дальнейшем это кольцо планируется связать с семью ближайшими муниципальными «соседями». На данном этапе уточняются объемы работ для каждого из городов. Они разные: есть города с сетью железных дорог, есть железнодорожные пути ведомственные, есть участки, которые надо построить, чтобы объединить все в «рельсовый каркас агломерации». Одновременно уточняются и сроки финансирования, и модель участия в нем городов и области. Проект очень затратный, мы ищем для него федеральное финансирование, что потребует довольно много времени.

Но есть и первые результаты. Так, 1 декабря в рамках проекта был пущен первый поезд регулярного сообщения с Верхней Пышмой. Это была сложная работа, которую удалось выполнить так быстро только благодаря усилиям руководства Свердловской железной дороги и бизнеса.

Что изменилось после 24 февраля? Приходилось ли вам отказываться от части проектов, менять поставщиков оборудования, добавлять какие-либо проекты?

— Проблемы с поставкой и комплектующими в связи с внешнеэкономической ситуацией, конечно, есть. Но замещение оборудования — это одна из завершающих стадий в реализации проекта, а мы сейчас, скорее, в предынвестиционной. Проекты перечня, который был утвержден на ИННОПРОМе-2021, сократились по разным причинам. Но не из-за февральских событий. Например, были заявки от городов по развитию конкретных производственных и логистических площадок. Однако в процессе подготовки планов по проекту (уточнения перечня мероприятий со стороны бизнеса и со стороны муниципалитета) было решено от них отказаться. Они будут из перечня исключены. Признаюсь, жаль. И вопросы строительства улиц, и инженерного снабжения могли бы решаться совместно и даже более экономично. Но пока, надо признаться, не всегда получается выстроить доверительные отношения.

Сейчас мы актуализируем перечень проектов агломерации: как уже сказала, под отмену попали частные площадки. Изменился подход к реализации проекта «Умная агломерация». По инициативе глав городов большой проект создания единого информационно-телекоммуникационного пространства агломерации разбивается сейчас на части. Например, на общую систему управления светофорами на границах Екатеринбурга с городами агломерации. Это объективные процессы, продиктованные самой жизнью.

К включению в перечень предложено три новых больших проекта. Первый — межмуниципальные детские лагеря.

Второй — приют для бездомных животных. К сожалению, этот проект идет довольно сложно. Законодательство по передержке бездомных животных крайне запутано. Сложно разделить зоны ответственности между регионом и городами. Сложно планировать, справятся ли муниципалитеты в финансировании своей части проекта из местного бюджета, даже объединившись. Для всех проектов характерно, что часть полномочий находится в ведении областного правительства. Но мы активно работаем, хоть и понимаем, что от некоторых министерств не стоит ждать быстрого результата.

Третий проект — использование ландшафтных, геологических, исторических памятников в городских округах, на территории которых протекает река Чусовая, для организации зон отдыха и туристических маршрутов. Шесть городов подтвердили свое участие в проекте, провели стратегическую сессию, были участниками форума «Большой Урал». Этот проект такой подвижный и живой, что стадию его реализации я пока затрудняюсь определить. Очевидно, он будет меняться даже после того, как будет принят его паспорт.

Конкретика — с чего начинать, у нас есть. Пока самая большая проблема заключается в том, чтобы сделать первые шаги. И, конечно, в деньгах. Необходимо понять, из каких источников все может финансироваться.

Проекты масштабные, скорее всего, будут консолидированные бюджеты. Мы не сможем получить никакой поддержки от федерации, если не покажем, что и частный капитал заинтересован в их финансировании. Переговоры с бизнесом уже ведутся.

В чем преимущества агломерации для властей, горожан, жителей населенных пунктов, промышленных предприятий, малого бизнеса и сторонних инвесторов?

— Для горожан — это, в первую очередь, вопрос удобства. Пример: кладбища одного муниципалитета находятся на территории другого. Это частая история. Начинается «дележка» подъездного пути: «Это твоя дорога» — «Нет, твоя». Если в рамках агломерации появится хорошая дорога и будет поддерживаться в хорошем качестве, это будет выгодно всем.

Более позитивный пример — детские лагеря. На территории Полевского, в красивом месте есть хороший лагерь, полностью укомплектованный и безопасный с точки зрения пожарных и санитарных норм. Но он, скажем так, «не заполнен». А у других муниципалитетов нет своих лагерей, но есть потребность в них. Или так: потребность в местах больше, чем их вместимость. В агломерации муниципалитеты могут закрывать потребности друг друга на взаимовыгодных условиях.

Главы 14 городов подписали соглашение об агломерации, потому что вся система планирования и выделения ресурсов четко разграничена. И очень сложно сделать, например, единый документ территориального планирования. Помню ситуацию с Генпланом Екатеринбурга, когда запланированный южный обход аэропорта «Кольцово» — хорошая магистральная автодорога — доходила до границы города. А дальше шла территория Сысерти — и там, согласно Генплану Сысертского городского округа, эта трасса превращалась в узкую местную автодорогу, которая еще и не приходила в ту же точку на карте, что на Генплане Екатеринбурга.

На сегодняшний момент законодательство является препятствием для любого проекта, который включает территорию двух или более муниципальных образований. Документ, под которым подписались все главы, это гарантия совместного планирования на долгосрочный период. Только так можно говорить о комплексном развитии территории.

Какие совместные проекты агломерации можно считать перспективными? В чем может поучаствовать частный инвестор?

— Концепция территориального развития Екатеринбурга в Екатеринбургской агломерации — это пример того, как будут развиваться совместные инфраструктуры и проекты (имею в виду документ, разработанный Мастерской генерального плана, его можно найти на официальном сайте Екатеринбурга). Несколько очень хороших карт, которые включают информацию по развитию жилья, транспорта и рабочих мест Екатеринбурга и соседних муниципалитетов. Понятная картина, что и где планируется развивать, в том числе через совместные проекты. Есть информация по конкретным проектам — «Наземное метро», полигон твердых коммунальных отходов и ряд других.

Очень интересные перспективы намечаются в юго-восточном направлении — это Екатеринбург, территории вокруг аэропорта «Кольцово», Арамиль, Сысерть. Там должен пройти первый маршрут городской электрички — Новокольцовский, а чуть дальше на юг — автодорога от ЕКАДа к транспортно-логистическому центру (ТЛЦ) «Седельниково». Это преимущественно не жилой район, это база развития промышленных, складских комплексов, терминалов по работе с разными видами грузов, распределительных центров торговых сетей. Что предполагает очень серьезное железнодорожное и автотранспортное развитие с участием и учетом планов аэропорта «Кольцово».

Вдохновители этих проектов — инвесторы, промышленники и предприниматели, но мы очень хотим использовать развитие и транспорта, и сетей для нужд жителей агломерации. Все это — территории, примыкающие к Кольцово и входящие в агломерацию. Сложить интересы всех участников в общий проект и учесть планы городов — вот тут муниципалитеты могут помочь.

В западном «крыле» агломерации по Московскому тракту пройдет скоростная трасса Казань-Екатеринбург или М-12. В агломерационном перечне есть проект транспортной связи между Первоуральском и Ревдой. На сегодняшний момент города, между которыми всего 11 км по прямой, все транспортные связи осуществляют через Московский тракт. Расчетный скоростной режим на трассе М-12 — 140 км/час. Чтобы его обеспечить, надо строить прямую дорогу между Ревдой и Первоуральском на разных уровнях с М-12 (эта потребность давно назрела).

Каким образом будут объединены (или совместно использоваться) ресурсы городов агломерации? Расскажите о планах по созданию совместных производств, инфраструктурных и социальных проектов.

— Интересные проекты проходят в рамках развития городской электрички. Нужно построить мост через Визовский пруд. Он и раньше был в генплане города, но только автомобильный. По проекту, «Наземное метро» — это мост, по которому будет идти и ж/д, и автомобильное сообщение. Проект очень дорогой, поэтому отнесен ко второму этапу реализации — под него нужно искать инвестиции.

Существующие маршруты прибывающих в город электричек вскоре продлят до станции Шарташ. В результате, на ул. Первомайскую можно будет приехать на электричке, причем, за меньшую стоимость. Затем будет подключена Е-КАРТА: можно будет заплатить один раз (за час) и ехать с пересадками на электричке и на автобусе. Это тоже один из проектов агломерации — «Единая система оплаты в транспорте».

Северное полукольцо ЕКАД должно получить вторую полосу движения. Проект тоже агломерационный, проходит по территории четырех муниципальных образований — мимо Верхней Пышмы, Березовского, Екатеринбурга и Среднеуральска. В направлении Березовского запланированы две дороги, которые свяжут территорию северного берега озера Шарташ с ЕКАДом. Нам очень интересен проект восточного дублера проспекта Космонавтов, который мог бы связать территорию Пышмы, Екатеринбурга и Березовского. Он позволил бы вывести часть транспортного потока с пр. Космонавтов, освободить его от грузовых машин и сделать второй въезд с северо-востока в центр Орджоникидзевского района. Также в планах снятие с озера Шарташ статуса источника поверхностного водоснабжения, это позволит открыть прибрежным территориям перспективы.

На какой из этих проектов вы ищите инвестора в первую очередь? Куда бы рекомендовали вкладывать деньги?

— Мы планируем дороги, маршруты электричек и новые остановочные комплексы. Каждая остановка — это место для постоянного притока людей, особенно узлы, где они будут пересаживаться на другие виды транспорта. Они «обрастут» бизнес-проектами по оказанию услуг, торговыми точками. В том же проекте Ревда — Первоуральск есть места для реализации идей «притрассового» обслуживания. Если рядом территорией будут постоянно курсировать транспорт и люди, место станет более привлекательным для развития бизнеса. Могут появиться, например, частные перевозчики или иные компании. У бизнесменов фантазия круче, и они придумают лучше, чем мы.

Все наши проекты требуют стороннего финансирования и готовности к взаимодействию, к диалогу. Надеюсь, что доверие к местной власти со стороны инвесторов будет расти. Пример городов, которые смогли объединиться в подготовке совместных планов, очень хороший.

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