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Железнодорожный вокзал и аэропорт Екатеринбурга соединит наземное метро

Железнодорожный вокзал и аэропорт Екатеринбурга соединит наземное метро
Иллюстрация: ru.freepik.com

Протяженность ветки составит 31 км, из которых 7 км предстоит построить. Они нужны для того, чтобы электричка заходила в новый район Екатеринбурга — Новокольцовский.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Так называемый Новокольцовский маршрут соединит железнодорожный вокзал Екатеринбурга и аэропорт Кольцово. Линия будет заходить в Новокольцовский район Екатеринбурга, где строятся новые кампусы для УрФУ.

Протяженность Новокольцовского маршрута составит 31 км, из которых более 7 км — новое строительство, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова.

Напомним, в октябре 2022 г. глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже рассказывал о дополнительных преимуществах проекта по запуску городской электрички. Он напомнил, что наземное метро свяжет новый кампус УрФУ в Новокольцовском районе с учебными зданиями.

Всего в Новокольцовском возводится пять комплексов общежитий на 8,5 тыс. мест. Этажность зданий разная — 10-14 этажей. Общая площадь пяти зданий — более 209 тыс. кв. м. Площадь одного общежития — около 42 тыс. кв. м. Количество жилых комнат в одном общежитии — 870 шт. Комнаты, в которых будет все необходимое — мебель и оборудованная техникой кухня, рассчитаны на двух проживающих.

На этажах предусмотрены зоны для стирки, сушки и глажки белья, кроссовая, учебные комнаты, массажные кабинеты, зоны отдыха. На первых этажах разместятся блок административно-бытовых и хозяйственных помещений, электрощитовая, серверная.

Напомним также, что в Новокольцовском строятся объекты для проведения спортивных состязаний международного уровня. В декабре 2022 г. планируется сдать в эксплуатацию два комплекса общежитий, а в марте-апреле 2023 г. — все остальные объекты.

Читайте также на DK.RU: Власти Екатеринбурга хотят построить вторую и третью ветки метро.

Автор: Татьяна Юстус
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