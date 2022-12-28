Здание бывшего салона повторно выставили на продажу в Екатеринбурге

Некогда работавшие неподалеку от «Леруа Мерлен» в Базовом автосалон и автоцентр оценили в 540 млн руб. Участники рынка считают, что землю можно использовать для многоэтажной застройки.

В Екатеринбурге повторно выставили на продажу здание бывшего автосалона и автосервисного центра «Автодромиум», торговавшего подержанными машинами. Здание находится около «Леруа Мерлен» в Базовом переулке.

Участок и трехэтажную постройку с подземным паркингом оценили в 540 млн руб. Общая площадь участка — 8,9 тыс. кв. м, помещений — 14,4 тыс. кв. м.

Сейчас в выставленном на продажу здании, исходя из данных 2GIS, располагается компания по продаже автомобилей с пробегом «Июль авто» и официальный дилер OMODA в Екатеринбурге — компания «Июль».

В объявлении на продаже на «Авито» сказано, что здание находится в эксплуатации, при необходимости перепрофилировать его можно под любой вид бизнеса.

Объект уже выставляли на продажу летом 2022 г. Тогда 66.RU писал, что участники рынка считают, что земля, на которой находится автосервис, подходит для жилой застройки.

Как стало известно несколько дней назад, также в Екатеринбурге выставлен на продажу спа-комплекс, его продают за 265 млн руб. В олбъявлении сказано, что в состав комплекса по проекту входят восемь зданий мотелей (по 395 кв.м), два здания СПА-центров (814 и 704 кв.м), два здания спортивно-оздоровительного клуба (по 395 кв.м), спортивные и прогулочные площадки, а также объекты обслуживающей инфраструктуры.

Также в городе продается отель, занимающий четыре этажа БЦ «Ман» по адресу Московская, 195. Собственник оценил его в 100 млн руб.