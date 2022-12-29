Процедуру банкротства «Северного потока — 2» снова перенесли

Процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG отложили до лучших времен уже во второй раз. В конце сентября одна из двух веток газопровода была повреждена в результате взрывов.

Суд в Швейцарии продлил до 10 июля 2023 года приостановку процедуры банкротства компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2», следует из сообщения на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии. Об отсрочке в обоих случаях просила сама Nord Stream 2 AG. Временным административным управляющим по-прежнему остается компания Transliq AG.

Напомним, «Северный поток — 2» был полностью построен, но так и не запущен в эксплуатацию. На несколько лет затянулся процесс сертификации газопровода в Германии и Евросоюзе, но после 24 февраля Германия и вовсе остановила процесс, предположив, что газопровод никогда е будет запущен. О том, что Nord Stream 2 AG задумалась о банкротстве, впервые сообщили еще в начале марта.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. В конце сентября оба газопровода были повреждены в результате диверсии, рассказывал DK.RU. Владимир Путин обвинил в подрыве «Северных потоков» «англосаксов». В Европе высказывали мнение, что за диверсией может стоять сама Россия. Шведские исследователи нашли следы взрывчатки на месте происшествия.

Из четырех ниток двух труб уцелела только одна, которая относится к «Северному потоку — 2». Она была заполнена газом, но в начале октября «Газпром» решил его откачать. Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта «Северного потока», и, по одной из оценок, она может составить как минимум $500 млн. В настоящий момент «Газпром» решил законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», обслуживавших «Северный поток» и «Северный поток — 2».