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Отобрать или это неконституционно? Власть думает, что делать с уехавшими и их имуществом

Отобрать или это неконституционно? Власть думает, что делать с уехавшими и их имуществом
Иллюстрация: Pixabay.com

Одни политики призывают ввести понятие «враг общества» и конфисковать их имущество, другие называют эти заявления эпатажными и неконституционными.

#ЭМИГРАЦИЯ#РЕПРЕССИИ#НОВОСТИ

Последнюю неделю различные высокопоставленные чиновники и парламентарии высказываются на тему уехавших из России граждан, особенно не согласных с политикой страны. Бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост зампреда Совбеза РФ, накануне написал в своем телеграм-канале, что те, кто уехал из России и желает ей поражения в военном конфликте, должны рассматриваться как «враги общества», их «не следует пускать обратно в Россию до конца их дней» и «нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране». Вернуться же они, по мнению Медведева, могут только если сделают публичное раскаяние.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, то у тех граждан, которые покинули страну и критикуют ее, нужно конфисковать имущество в пользу участников специальной военной операции, «независимо от того, звезды это или айтишники».

В законодательстве нет понятия «уехавшие» и «враг общества», как и возможности запрета для них на обратный въезд в Россию, но парламент может рассмотреть подобные инициативы, если они будут внесены, говорит зампред комитета по конституционному законодательство и госстроительству Александр Башкин.

В то же время он отметил, что отъезд из страны нельзя считать правонарушением, если он «не сопровождался действиями, направленными против интересов российского общества», и перед уехавшими, решившими вернуться, не надо «захлопывать двери». При этом определенные налоговые ограничения для них должны существовать, считает г-н Башкин.

Сенатор Андрей Клишас назвал противоречащими Конституции идеи отобрать имущество у уехавших и передать его участникам СВО.

У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо, — прокомментировал Клишас.

В ст. 35 Конституции РФ говорится, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». Ст. 27 Конституции гарантирует, что каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации, а гражданин РФ имеет право беспрепятственно возвращаться в страну. 

Впрочем, в белорусском парламенте приняли законопроект, согласно которому появляется новое основание для утраты гражданства — «в связи с наличием вступившего в силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам республики, если такое лицо находится за пределами страны».

Автор: Андрей Пермяков
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